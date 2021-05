Seksi sestre surferice, Australke Ellie-Jean (25) i Holly-Daze Coffey (22), odlučile su dodatno unovčiti svoju popularnost i seksi izgled, na način da je svaka pokrenula svoj site za odrasle, gdje se mogu vidjeti u raznoraznim izdanjima.

Naravno, ako ih želite gledati, onda to morate i platiti. Oboje su svoje pratitelje, kao i javnost, o tome obavijestili putem društvenih mreža koje njih dvije koriste za svojevrsnu reklamu sebe.

From Ellie-Jean Coffey @elliecoffey1994

Comment a 💙 for the first pic or comment a 🤍 for the second pic!!!! (And yes I made that barrel!) pic.twitter.com/MO7Mkh8GjU

— Coffey's Girls (@CoffeysGirls) May 14, 2021