BIVŠA ELITNA PROSTITUTKA OPISALA KAKO JE CRISTIANO S NJOM VARAO IRINU: ‘Samo me zgrabio, nisam mogla vjerovati…’

Na vida aprendemos que para tudo tem um tempo… Que o importante não é o que os outros falam, mas o que Deus acha… Que o bem é uma semente que se plantarmos aqui, colheremos ali… Que o impossível é só questão de Fé… Que na vida sempre temos que aprender… Que a humildade não está em status, mas em atitudes… Que a vitória vem para aqueles que não desistem… E o mais importante aprendemos que ter Deus no controle de nossa vida, faz toda a diferença para sermos abençoados.😍🤗