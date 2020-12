BBB UPOZORAVAJU TKO TREBA NAJVEĆU POMOĆ: ‘Hitno trebaju namirnice, oni nemaju ni telefona ni struje’

Zaklada Nema predaje također se uključila u prikupljanje sredstava, poznati sportaši Dejan Lovren, Luka Cindrić i Petar Bočkaj ponudili su smještaj potrebitima, a tu su i brojne druge akcije koje se organiziraju za ljude koji su izgubili sve

U jučerašnjem razornom potresu od 6,2 po Richteru s epicentrom kod Petrinje poginulo je sedmero ljudi a najmanje šest osoba je teško ozlijeđeno. Bad Blue Boysi i ostali navijači i sportaši organizirali su se i odmah pritekli u pomoć.

Boysi su reagirali prvi, odmah se mobilizirali i krenuli u Petrinju, Sisak i ostala mjesta u okolici. Poslali su i apel svima da je pomoć trenutno potrebnija u okolnim selima jer je tamo situacija puno teža.

Zaklada Nema predaje također se uključila u prikupljanje sredstava, poznati sportaši Dejan Lovren, Luka Cindrić i Petar Bočkaj ponudili su smještaj potrebitima, a tu su i brojne druge akcije koje se organiziraju za ljude koji su izgubili sve.

21:05 – Dinamova zaklada Nema Predaje poziva na donacije. Evo na koji broj računa možete donirati novac.

20:36 – Dejan Lovren sa svojom je obitelji pripremio svoj hotel u Novalji za prihvat obitelji koje su ostale bez krova nad glavom. Pročitajte više i pogledajte video OVDJE.

19:50 – Navijači Dinama Bad Blue Boysi nekoliko su puta apelirali da je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija okolnim selima u kojima je situacija kritična te mole da se njima pošalje pomoć.



19.20 – Mirko Cro Cop Filipović se priključio akciji u Glini. Kako je istovarao kamione, pogledajte OVDJE.

18.18 – Navijačka udruga Mi Hrvati koja podržava Vatrene organizira prikupljanje namirnica za okolna sela Petrinje i Gline. Namirnice s skupljaju u zagrebačkoj Utrini u četvrtak od 8 do 9 sati ujutro i odmah kreću za Banovinu.



18.15 – Internetom kruže snimke akcije Bad Blue Boysa i njihove ponoćne pjesme u Petrinji. Pogledajte i pročitaj te više OVDJE.

17.30 – Hrvatski savez hokeja na ledu organizirati će utakmice humanitarnog karaktera radi prikupljanja novca za potresom pogođeno područje Banovine, priopćeno je iz Hrvatskog saveza hokeja na ledu. Prva humanitarna utakmica igra se već 30. prosinca na Klizalištu Velesajam, bez prisustva gledatelja, između juniora KHL Zagreba i KHL Medveščaka, a u planu je i nedjeljna utakmica juniora KHL Mladosti i KHL Zagreba.

Utakmice će se prenositi izravno na kanalu YouTube, s naznačenim brojem računa za donaciju. Sve donacije prikupljat će se putem računa Hrvatskog saveza hokeja na ledu, a potom proslijediti humanitarnoj udruzi koju izglasa Izvršni odbor HSHL-a. Sve aktivnosti bit će transparentno objavljene na internetskim stranicama Saveza, priopćeno je HSKL-a.

Zagrebački su se hokejaši odmah aktivirali, vrijedno prikupljaju pomoć, a dio donacija već su dostavili.

16.55 – Hrvatska rukometna reprezentacija poručila je svim ljudima pogođenima potresom – Nema predaje!

16.18 – Velike geste ponudili su i jedan od naših najboljih rukometaša Luka Cindrić te nogometaš Osijeka Petar Bočkaj. Cindrić je preko svog Instagrama javio da obitelj koja je ostala bez krova nad glavom može živjeti u njegovoj kući u Ogulinu. Bočkaj je ponudio smještaj za potrebite u svojoj kući u mjestu Tenja.

Branič “Vatrenih” Dejan Lovren još je jučer na raspolaganje stavio svoj hotel na Pagu, dok je Mateo Kovačić ponudio pomoć preko svoje fondacije.

Put Banovine spontano su pohitali i hrvački reprezentativci predvođeni trenerom reprezentacije Antonom Đokom. S kombijem punim potrepština u Petrinju su stigli košarkaši Cibone Damir Markota i Filip Bundović pokazavši veliko srce i solidarnost.

15.47 – “Za one koji možda ne znaju, kroz ovaj prolaz se dolazi do Udruge Kohorta Osijek, a donacije se ostavljaju na posebno pripremljenom mjestu jer Udruga je napunjena donacijama. Kapa do poda Osijek! Bravo navijači, bravo svi! Donacije se prikupljaju do navečer, tako da stignete otići”, objavljeno je na Facebooku a tiče se skupljanja pomoći u Osijeku. Bravo i Kohorti. Nismo ni sumnjali u njih.

15.43 – Navijači porečkog trećeligaša Jadrana od jučer prikupljaju pomoć za stradale u potresu na Baniji, a nakon što su jučer put Banovine krenula pet kombija puna potrepština, danas je krenuo i konvoj sa dvadesetak kamp kućica koji ide za Majske Poljane.

14.29 – Hrvatski kickboxing savez putem je društvenih mreža, ispred predsjednika, bivšeg istaknutog visoko pozicioniranog policajca, pripadnika specijalne policije i sudionika Domovinskog rata Tomislava Bilandžića, također pozvao sve svoje članove da se organiziraju i pomognu stanovnicima područja stradalih potresom. Neki klubovi su se preko društvenih mreža već sami organizirali. Također, Savez je objavio kako je odlukom Upravnog odbora uplaćeno 10 tisuća kuna na račun hrvatskog Crvenog križa za pomoć stradalim područjima. Svaka čast i kickboksačima.

14.25 – Hajduk je danas pokrenuo akciju prikupljanja pomoći stradalima na Baniji pod nazivom ‘Bilo srce kuca za sve vas, što je objavio i na svom web portalu. Priopćenje splitskog kluba prenosimo u cijelosti:

”Cijela Hrvatska je na nogama nakon teškog potresa koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu te okolna mjesta. Svjedoci smo potresnih prizora i tužnih lica ljudi koji su u samo nekoliko desetaka sekundi ostali bez svega onog što su gradili i njegovali čitavi život. Jedinstvo i zajedništvo hrvatskog naroda i ovaj put se pokazalo neuništivim, a akcije prikupljanja pomoći (hrane, higijenskih potrepština, deka i pokrivača) sa svih strana Lijepe Naše pokrenute su u iznimno kratkom roku, a u samu akciju priključilo se i Bilo srce.

Udruga Bilo srce je pod medijskim pokroviteljstvom Slobodne Dalmacije, Dalmatinskog portala i Radio Dalmacije odlučila pokrenuti akciju pod nazivom ‘’Bilo srce kuca za sve vas’’ s ciljem pomoći svim stanovnicima područja pogođenih potresom. Sva prikupljena sredstva bit će namjenski donirana svima onima kojima je pomoć potrebna.

Svatko u skladu sa svojim mogućnostima može sudjelovati osobnim uplatama na niže navedeni broj računa, posebno otvoren za ovu svrhu:

Broj računa: HR8624070001500013101

Opis plaćanja: BS kuca za sve vas

14.21 – Pomoć prikupljaju i Ultrasi iz Mostara.

14.13 – Bad Blue Boysi non stop pristižu u grad, ima ih uistinu puno. Također, prema informacijama koje posjeduje N1, došlo je u Banovinu pomoći oko 800 torcidaša iz Splita, Zagreba i ostatka Dalmacije i Hrvatske.

14.11 – Boksački klub Gladijator iz Zagreba također se stavio na raspolaganje za pomoć ugroženim potresima.

13.56 – Došli smo u posjed zanimljive fotografije koja dovoljno govori o naporima, volji, upornosti i želji raznih volontera, od navijača do ostalih ljudi, civila koji nemaju veze s navijačkim pokretom. Na fotografiji su pripadnici Boysa kako rade na sanaciji jedne obiteljske kuće.

13.51 – Jedna je korisnica društvenih mreža objavila na svom profilu vrijednu informaciju.

13.41 – Hrvatski Crveni križ poziva sve one koji žele i mogu pomoći stradalima novčanom donacijom, donacije uplate na sljedeći račun:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR6923400091511555516

Poziv na broj: 770

Za uplate iz inozemstva – SWIFT CODE: PBZGHR2X

13.08 – Iz Bilica je prema Sisku krenuo konvoj od osam kombija punih potrepština koje voze navijači Hajduka. Njima će se na putu pridružiti suborci iz Primoštena i Skradina s još dva kombija. Evo njihove objave.

DEČKI VELIKOG SRCA: Zna se tko je jučer bio na prvim crtama Petrinje, samo jedna poruka bila je dovoljna. Katastrofa je stvorila čudo

12.32 – Nakon brojnih poruka nogometaša na svojim Instagram profilima javili su se potreseni Luka Modrić i Eduardo da Silva. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije objavio je fotografije razrušene Petrinje uz poruku molitve.

12.23 – N1 javlja kako s ruševina otpada sve ono što još nije otpalo.

12.21 – Jutros su auti i vozila punih navijača Dinama krenula put Banovine. Apelira se navijačima i svim volonterima, ljudima velikog srca koji žele na bilo koji način pomoći, da ne dolaze u Petrinju jer se stvaraju ogromne gužve i jer je tamo sve organizirano, nego da se usredotoče na okolna mjesta poput Gline, Križa, Bresta, Strašnik, Hrastovicu, Mošćenicu, Novu Drenčinu, Majsku Poljanu koja je najteže pogođena žrtvama (poginulo 5 osoba), Hrastovicu, Cepelis, selima u Sisačko moslovačkoj županiji. I tamo je dosta kuća stradalo, i tamo je potrebna pomoć, kao i u Pokupskom i Kravarskom, gdje se odlomio toranj crkve.

12.18 – I Funcuti su se zaputili u Petrinju i Banovinu i oni pomažu. Njihovi prijatelji Bad Blue Boysi jučer su se u velikom broju organizirali prvi i krenuli put Petrinje, Siska, Gline. Boysi su tako postali prava žurna i hitna služba, koja je uvijek tu kad treba, i kao takve ih i ostale službe u našoj domovini sve više i više gledaju.

12.15 – Poznati hrvatski bloger Domagoj Jakopović Ribafish nalazi se u Petrovoj 3 ispred Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu gdje na stotine ljudi čeka red kako bi dali krv za sve ozlijeđene u razornom potresu.

”Za darivanje krvi u Petrovoj 3 se čeka 2-3 sata, al se brzo pomiče. Ima nas brdo, preko dvije stotine. Svaka čast ljudi”, napisao je Domagoj Jakopović Ribafish .

12.10 – Indexovi reporteri bili su jutros u Majskim Poljanama pored Gline. Tamo je jučer poginulo pet ljudi. U Majske Poljane stiglo je nekoliko autobusa iz Zadra, došli su navijači Tornada, njih nekoliko desetaka, koji cijelo jutro pomažu unesrećenima.

12.00 – Pripadnici navijačke skupine Kohorta iz Osijeka koji su trenutno u Petrinji, putem Facebooka apeliraju na one koji će od 13 sati ponovno donositi najosnovnije potrepštine u prostorije kluba navijača. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

11.50 – Tri autobusa Torcide jučer oko 22 sata su krenula put Banovine i kroz noć stigla u Petrinju. Odmah nakon što je razorni potres pogodio Sisačko-moslavačku županiju navijači Hajduka su se organizirali te su poput Boysa, Funcuta i još nekih navijačkih skupina krenuli u ugrožena područja kako bi se stavili na raspolaganje. N1 javlja kako torcidaši, kao i ostali navijači, pomažu svima:

“Torcida mi je puno pomogla, dečki iz Splita, Zagreba… Oni stalno pomažu”, kazala je jedna žena za N1.