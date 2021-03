‘Ako me pitate imam li isti seksualni apetit kao prije, moj odgovor je – ne’

Tamara Gorro je atraktivna supruga nogometaša Ezequiela Garaya koji je u karijeri igrao za Real Madrid, Benficu i Zenit, a do 2020. godine bio je u Valenciji gdje je u 96 utakmica zabio šest golova. Tamara je postala popularna zbog svojih fotografija na društvenim mrežama, a svoju vezu oni su započeli prije više od deset godina i okrunili ju brakom i dvoje djece.

''No tengo el mismo apetito sexual'', la sincera confesión de Tamara Gorro sobre su marido Ezequiel Garay👇https://t.co/rNQUD5vcrl — Celebrities (@celebritiesA3) March 8, 2021

U nekoliko navrata se slikala gola i slike dijelila sa svojim pratiteljima, a njen suprug, koji je odnedavno slobodan igrač nakon što je napustio Valenciju, nema ništa protiv toga.

Tamara je nedavno dala intervju za španjolske medije, a dotaknula se u podcastu i detalja iz kreveta koji dijeli s Argentincem. Antena3, Eldesmarque i ostali španjolski mediji pišu kako Tamara iskreno priznala kako sa svojim mužem nema isti seksualni apetit kao i prije…

“Ako me pitate imam li isti seksualni apetit kao prije, moj odgovor je – ne. Ne znam je li to sve zbog nedostatka vremena ili nedostatka želje, ali istina je… Ne znam. Volim svog muža, ali to je tako”, priznala je Tamara i zaključila:

Tamara Gorro habla sin tabúes de su sexualidad con Garay y da una lección contra el machismo https://t.co/6uJF1Zp0YS — ElDesmarque VCF (@ElDesmarque_VCF) March 8, 2021

“Ne želim, kao ranije, seks sa svojim suprugom svaki dan. Iscrpljena sam. Iskreno, mislim da će se mnogi ljudi poistovjetiti sa mnom!”