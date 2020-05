ATALANTIN NOGOMETAŠ ANDREA RINALDI PREMINUO U BOLNICI: Bilo mu je tek 19 godina

Italija se taman počela oporavljati od pandemije koronavirusa, a ubrzo ju je u crno zavila nova tragedija. Mladi 19-godišnji nogometaš Atalante Andrea Rinaldi preminuo je u ponedjeljak u bolnici u Vareseu od posljedica aneurizme mozga.

Njegov klub objavio je tu vijest na svojim društvenim mrežama.

“Uvijek si se na terenu zadnji predavao, sada si se također borio do zadnjeg trenutka. Tvoj će osmijeh zauvijek živjeti u našim srcima”, napisali su iz kluba.

19-year-old Atalanta player Andrea Rinaldi died of brain aneurysm this morning after three days of fighting for his life. RIP 💔 pic.twitter.com/OFlZiMCMyq

— SPORTbible (@sportbible) May 11, 2020