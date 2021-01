I ostali navijači u svojim su se gradovima organizirali i krenuli put potresom pogođenih područja

“U Hrvatskoj samo dvije službe koliko-toliko godinama dobro funkcioniraju. To su GSS i vatrogasci a obadvije se, pogotovo vatrogasci, značajno oslanjaju na volontere, na dragovoljce, a ne na profesionalce. Dakle, kod nas je opet problem profesionalizam.

Tamo gdje nemate profesionalaca, tamo gdje dolazi 3 sportaša 4 navijača da pomognu, to funkcionira bolje nego kad idu profesionalci, jer su profesionalci nesposobni, ili su zakočeni političkim, stranačkim i ne znam akvim drugim okvirima, pa ne mogu funkcionirati “, kazao je politički analitičar Žarko Puhovski danas ujutro gostovajući na N1 u “Novom danu”. “Mali ljudi su se pokazali kao junaci, imali su samoinicijativu”, kazala je i voditeljica. A s druge strane imate političare koji donose odluke s druge strane. Uz to, birokracija je jako loša u Hrvatskoj, kako to govori Puhovski.

I to je istina, odnosno barem se tako pokazalo. Naime, Bad Blue Boysi su se u samo nekoliko sati nakon razornog potresa u Petrinji organizirali i u velikom broju zaputili na Banovinu.

I ostali navijači u svojim su se gradovima organizirali i krenuli put potresom pogođenih područja, uz to skupivši veliku količinu potrebnih namirnica, higijenskih potrepština, hrane i odjeće. Još uvijek su tamo, pomažu po okolnim selima. Ne samo navijači, svi, čitava Hrvatska, od sportaša do trenera i civila, priključili su se pomaganju. To je ono najljepše od svega. Puhovski žestoko kritizira upravljačku vlast…

“Vjerojatno od svih ovih sramota svakog dana, vjerojatno se neke nisu mogle izbjeći. Ali, neke su se mogle s lakoćom. Četiri sata nakon potresa donijeli su odluku o ukidanju zabrane prelaska županija. To se moglo telefonski riješiti u 12 i 35, ali je njima trebalo četiri sata jer su nesposobni odlučivati, jer je netko morao pitati nekoga, na koncu je netko morao pitati Plenkovića. I tako stvari ne mogu funkcionirati u nenormalnim uvjetima”, ističe Puhovski.

