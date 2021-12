Hrvatski boksač u teškoj kategoriji Alen Babić dogovorio je protivnika s kojim će se boriti ovog vikenda u Manchesteru na Matchroomovoj priredbi.

Radi se o Francuzu Davidu Spilmontu, tridesetogodišnjaku koji je prema stranici BoxRec 116. teškaš svijeta.

Spilmont je visok, 191 centimetar, ima u karijeri 11 pobjeda, sedam poraza te jedan neodlučeni ishod.

Nastupit će u predborbi

"Bio sam uzbuđen boriti se protiv bilo kojeg od ponuđene dvojice, no ovog puta nas fortuna nije spojila. Prvi je Vasil Ducar, a drugi je Poljak Nicodem Jezewski, koji se borio protiv Okolieja. Jedan na kraju ima koronavirus, a drugi je rekao ne. To su dva dobra protivnika, jako bi to veliki meč bio u bridgeru, ali ništa od toga", rekao je Babić.

Babić i Spilmont bit će predborba u priredbi u kojoj će glavna borba biti okršaj Dereka Chisore i Josepha Parkera.