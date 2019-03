AKO JAMES NIJE OVOJ SEKS BOMBI ZNAO REĆI NE, KAKO ĆETE VI? Njene obline tješile su zvijezdu Bayerna dok je bio u Kovačevoj nemilosti

View this post on Instagram

А вот и первые кадры с самой первой локации из готовящегося видео о нашей поездке по Индонезии.💕🎉 Начало поездки как обычно было на Бали, ведь большинство международных рейсов просто не идут на острова поменьше. Главный плюс для нас здесь – это возможность акклиматизироваться, немного подзагореть и договориться о планах на дальнейшую поездку. Бали очень разнообразный остров и, пожалуй, самый популярный у туристов. Еще ни разу не пожалела, что не осталась отдыхать просто на одном месте. По Бали обязательно нужно передвигаться.☝️Осваивать места поблизости лучше всего на скутере или мотоцикле, двигаться в дальние района на такси. Если вам нужен совет по какому-то району Бали или конкретной достопримечательности – пишите в комменты. Смогу подсказать где можно сделать хорошую съемку, а где всё забито туристами.😏 Here are the first location's shots of the upcoming video about our trip to Indonesia. 🤗 As usual the beginning of the trip was as in Bali, because most international flights simply do not go to smaller islands. The main plus for us here is the opportunity to acclimatize, slightly burn and agree on plans for a further trip. Bali is a very diverse island and, perhaps, the most popular among tourists. I still never regretted that didn't stay to rest just in one place. You need to move around in Bali. It is best to get around places on a scooter or a motorcycle, move to a distant area by taxi. If you need advice about places for shooting in the Bali area white to comments. 😘 #helga #helgamodel #indonesia #bali #video #first