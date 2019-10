‘Dok smo šetali mračnim ulicama daleko od sigurnosti stadiona, shvatili smo da nas čekaju njihovi Ultrasi i da će nas napasti’

Prije tri dana bugarski navijači šokirali su svijet odvratnim ispadima rasizma, za vrijeme utakmice Bugarske i Engleske (0:6) na kultnom stadionu “Vasil Levski” u Sofiji u 7. kolu eurokvalifikacija, predsposljednjeg za reprezentacije u lovu na završni turnir kontinentalne smotre. Glavni sudac utakmice Ivan Bebek dva puta je prekidao dvoboj zbog majmunskog hukanja s tribina, kao i nacističkih pozdrava…

‘Nazi salutiranja i striktna pravila nasilja’

Jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun jučer je na svom web izdanju donio tekst pod naslovom:

“Problemi u Sofiji: Unutar mračnog svijeta bugarskih huliganskih grupa – Nazi salutiranja i striktna pravila nasilja”. U tekstu se, nadalje, ističe:

“Prošlo je samo pet dana nakon što je Borislav Mihajlov, predsjednik bugarskog nogometne unije, tvrdio da zemlja nema problema s rasizmom. No, dokazi ovog ponedjeljka i ranijih godina ukazuju na dugu povijest krajnje desnog nasilja vezanog za nogometnu scenu u zemlji.

Napadi su uobičajena pojava na bugarskoj navijačkoj sceni

Napadi između rivalskih huligana su uobičajena pojava u ovoj zemlji, pa čak i imaju i pravila koja se moraju pridržavati u borbi. Jedna ultras grupa na Facebooku, koja se naziva ‘Lauta Army’, tvrdi da je dogovorila tučnjavu s navijačima Engleske, ali su Englezi na kraju ‘odustali’. Krajnji desničari su, inače, bili odgovorni za dvostruki prekid susreta u Sofiji…

U utorak su objavili fotografiju s natpisom: “Ekipa Lokomotiv Plovdiva u Sofiji prije Bugarske – Engleska nakon dogovorenog sukoba jer se Englezi nisu držali dogovora. Neki su se Englezi odlučili potuči između sebe. No, mirniji engleski navijači otkrili su neugodnost koju su umalo doživjeli nakon završetka utakmice”, stoji u tekstu The Suna.

Theo Ogden, 18-godišnji navijač Boltona Wanderersa iz Londona, rekao je da su umalo bili žrtve sačekuše…

“Dok smo šetali mračnim ulicama daleko od sigurnosti stadiona, shvatili smo da nas čekaju njihovi Ultrasi i da će nas napasti. Bili su obučeni u crno poput onih koje smo vidjeli kako izvode nacističke pozdrave i majmunski hukaju svaki put kad tamnoputi engleski navijač dobije loptu u svoje noge. Grupa nam se približila, a onda se odjednom pojavilo više njih i shvatili smo da nas pokušavaju napasti, pa smo se već bili pripremili za napad. To su bili zastrašujući trenuci. Tada se u posljednji trenutak iznenada pojavio policijski automobil i dao nam šansu da uđemo u najbliži hotel u kojem su se našli i drugi Englezi, mete bugarskih huligana. Nikad takvog nisam doživio na nogometnoj utakmici niti sam vidio tako zle ljude. Mi smo obični navijači, ali oni bi nas zakucali u pod da policija nije spriječila u tome. Čuli smo da su našli dva navijača Engleske nakon utakmice s krvavim licima i previše smo se uplašili da bismo izašli na ulice”, izjavio je Theo Ogden.

‘Pjevanja majmunskih glasanja, nacisti i nasilje nemaju nikakve veze s nogometom’

Theo je poslovno putovao u Prag sa svojim ocem Stephenom (51) i dva prijatelja, pa su usput svratili u Sofiju pogledati Englesku…

“Pjevanja majmunskih glasanja, nacisti i nasilje nemaju nikakve veze s nogometom i nema sumnje da bi Bugarskoj trebalo zabraniti natjecati se od strane UEFA-e. Nijedan navijač s kojim sam razgovarao nikad više ne želi zakoračiti u Bugarsku.”

Inače, navijačke grupe u Bugarskoj vrlo su nasilne i tamo sve više i više održavaju dogovorene tučnjave, tzv. “livade”, na kojima se sukobljavaju jednak broj ljudi bez “oružja”, samo na šake, prema kodeksima i pravilima. Isti način navijačkog obračunavanja koriste nogometni huligani u Rusiji i Poljskoj. Samo, razlika između Rusa i Bugara je u tome što u ruskim ferkama najčešće sudjeluje veći broj ljudi, nego što je to još slučaj u Bugarskoj. No, ono što je isto u obje zemlje je spremnost. Nogometni huligani sve više treniraju borilačke sportove. Posebno je to izraženo u Rusiji i Poljskoj, više nego što je to slučaj u Bugarskoj gdje se možda više znaju tući “jedan na jedan” vođe navijačkih grupa…

Međutim, Bugari se tuku i na “ulici” prema “balkanskim” pravilima, znači sa svim i svačim, oružjem, bez milosti i ikakvih pravila i kodeksa. Glavne huliganske skupine u Bugarskoj prate CSKA Sofiju, Levski Sofiju, Lokomotiv Sofiju, Slaviju Sofiju, Lokomotiv Plovdiv, Botev Plovdiv itd.

KODEKS ‘ČASTI’ BUGARSKIH NOGOMETNIH HULIGANA:

Potpuna zabrana upotrebe bilo koje vrste oružja tijekom sukoba.

Pokušajte se sukobljavati u otprilike jednakom broju.

Poraženi protivnik ili netko tko se ne može više braniti više se ne bori i njega se ne dira.

Ne napadajte djecu, žene ili obične simpatizere.

Ne pokušavajte u priču uvući nekog s posla, kod kuće ili iz svoje obitelji.

Ne napadajte suparničke navijače kad su na odmoru ili kad su na utakmici reprezentacije.

Ne uzimajte osobne stvari od protivnika.

Nemojte drukati policiji, jedino ako suparnička navijačka skupina nije prekršila kodeks časti.

Kada neka grupa prekrši pravila u kodeksu časti, vodeće figure kaznit će grupu ili pojedinca.

Zaustavite propagandu za upotrebu oružja u sukobima, pa čak i na majici i najljepnicama.

Aktivno promovirajte čistu, fer borbu bez oružja.

Ne uništavajte rivalske grafite ako su na njihovom teritoriju ili stadionu.