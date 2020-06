NA GODIŠNJICU MANDŽINOG NAJLJEPŠEG GOLA STIGLA SENZACIONALA VIJEST: Hrvat sve bliže povratku u Europu, zna se i u koji klub

Na treću godišnjicu vjerojatno najljepšeg pogotka Marija Mandžukića u karijeru, koji je dao u finalu Lige prvaka između Juventusa i Real Madrida, iz Turske je stigla vijest da bi se bivši napadač hrvatske reprezentacije mogao vratiti u Europu.

KAKO JE MARIO MANDŽUKIĆ POSTAO ‘MR. WEMBLEY’: UEFA odala počast Vatrenom koji je Bayern poveo na krov Europe

Iako je već ranije bilo govora o tome da ga čuveni trener Fatih Terim želi u Galatasarayu, portal Milliyet tvrdi da će Mandžukić trenutačno u fazi pregovora oko raskida ugovora s katarskim Al-Duhailom te da je sve bliže prelasku u redove turskog velikana.

Da Mandžukić neće odraditi svoj ugovor do kraja, točnije do ljeta 20121., daju naslutiti i informacije s Bliskog istoka prema kojima se trener Walid Regragui želi riješiti Vatrenog, koji je podbacio otkako je došao iz Juventusa. U šest nastupa dao je samo jedan pogodak.

Mario Mandžukić, take a bow. 🔥

It might not have been enough for Juventus to beat Real Madrid to the Champions League trophy in Cardiff, but it was definitely the goal of the night. 🤯#OnThisDay #UCLpic.twitter.com/oCOBGqfcaA

— SportsBetting.com (@SportsbettingEn) June 3, 2020