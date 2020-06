NA DANAŠNJI DAN JUGOSLAVIJA JE ODIGRALA POSLJEDNJU VELIKU UTAKMICU: Evo kako je Hrvat zapaprio Maradoni i izbio mu lovu iz džepa

Nakon toga izborili su nastup na Euru, ali su zbog ratnih okolnosti Danci otišli na njega i na iznenađenje cijelog svijeta osvojili ga

Na današnji dan prije točno 30 godina reprezentacije bivše Jugoslavije odigrala je posljednju veliku utakmica. Bilo je to na Svjetskom prvenstvu u Italiji. Jugoslaviju su milimetri dijelili da preko Maradonine Argentine, tadašnjeg branitelja naslova svjetskog prvaka, izbore polufinale.

Izabranici Ivice Osima predvođeni Piksijem, Sušićem, Prosinečkim i društvom odmjerili su snage s Maradonom, Caniggiom, Burruchagom…

Susret je za Jugoslaviju došao nakon što su senzacionalno u produžecima srušili Španjolsku. No, Jugoslavija se našla u problemima kada je pocrvenio Refik Šabanadžović u 30. minuti. Unatoč tom hendikepu Jugoslavija je imala nekoliko prilika, ali niti jednu nije realizirala. Baš kao ni Maradona i društvo.

Susret su na koncu odlučili penali. Piksi je kao prvi izvođač za Jugoslaviju odmah promašio, a nedugo potom Tomislav Ivković skinuo je Maradoni penal. Pisalo se i da su se okladili u 100 dolara. Nije mu to, inače, bilo prvu put da je zaustavio Malog zelenog. Nedavno je za Sport Klub progovorio o tome.

“Bio je KUP UEFA 1989. Maradona ušao 15 minuta prije kraja. Tada nije mogao ništa iako se strepilo u prvoj utakmici. No u uzvratu u Napulju čvrsto 0:0 i došlo je do penala. Nisam imao rukavice. Dobio sam ih tek pred zagrijavanje. Odlučujući penal jer ako Maradona zabije oni prolaze. Prišao sam mu i rekao ‘hoćeš se kladiti da nećeš zabiti gol u 100 dolara?’. rekao je ‘u redu’. Obranio sam mu. Dao mi je dres i 100 dolara. Na SP-u su me pitali što će biti ako opet dođe do penala. Rekao sam da ću obraniti. Maradona je odbio okladu unaprijed jer se htio koncertirati na utakmicu. Na utakmici tijekom penala ja ga zovem kažem ‘znam gdje pucaš’. Pokazao sam mu stranu gdje će pucati. Nadmudrio sam ga i praktički mi je dodao loptu. Nije me htio pogledati u oči prije penala. To je psiha najboljih igrača. Oni moraju uvijek zabiti”.

Argentina je na koncu prošla dalje jer se Brnović i Hadžibegić nisu istaknuli udarcima s bijele točke. Maraodna i društvo su na kraju preko Italije izborili finale, gdje su izgubili od Zapadne Njemačke.

Sastavi:

JUGOSLAVIJA: Ivković, Vulić, Spasić, Šabanadžović, Hadžibegić, Jozić, Brnović, Prosinečki, Sušić (od 66. Savićević), Stojković, Zlatko Vujović.

ARGENTINA: Goycochea, Olarticoechea, Serrizuela, Simon, Ruggeri, Basualdo, Burruchaga, Maradona, Giusti, Calderon, Caniggia

Sastav reprezentacije Jugoslavije na SP-u u Italiji ’90. (u zagradi su klubovi za koje su igrači nastupali)

Ivković (Sporting), Omerović (Partizan), Leković (Budućnost), Stanojković (Partizan), Spasić (Partizan), Vulić (Mallorca), Hadžibegić (Sochaux), Jozić (Cesena), Brnović (Metz), Panadić (Dinamo), Katanec (Sampdoria), Baljić (Sion), Šabanadžović (Crvena zvezda), Jarni (Hajduk), Savićević (Crvena zvezda), Prosinečki (Crvena zvezda), Sušić (PSG), Pančev (Crvena zvezda), Stojković (Crvena zvezda), Vujović (PSG), Bokšić (Hajduk), Šuker (Dinamo)

Izbornik: Ivica Osim