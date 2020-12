NA BOŽIĆ PREMINUO LEGENDARNI K.C JONES: Bio je jedan od najboljih košarkaša u povijesti NBA-a, osvojio je osam naslova kao igrač i četiri kao trener

Legandarni košarkaš Boston Celticsa iz 60-tih godina prošlog stoljeća K.C. Jones umro u petak u 88. godini, objavila je NBA liga.

K.C. Jones je bio jedan od najboljih košarkaša u povijesti NBA lige s čak osam naslova NBA prvaka kao igrač i četiri kao trener. U NBA povijesti samo njegovi suigrači iz Boston Celticsa Bill Russell (11) i Sam Jones (10) imaju više igračkih prstena prvaka.

RIP K.C. Jones 🙏🏾

His basketball career was legendary:

– 12 x NBA Champion

– 2× NCAA Champion

– No. 25 retired by Boston Celtics

– No. 4 retired by San Francisco Dons

– NCAA & NBA Hall of Fame

– Olympic Gold Medalist

📝: https://t.co/5cfUD9SkrT pic.twitter.com/DaZWLQPlcS

— Sports Illustrated (@SInow) December 25, 2020