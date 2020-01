MUSA OTKRIO ŠTO IM SE MOTALO PO GLAVAMA U ZAVRŠNICI: Strijelac pobjedničkog gola naklonio se jednom igraču: ‘To je narodni heroj’

Hrvatska će u finalu u nedjelju od 16.30 sati

Hrvatska muška rukometna reprezentacija plasirala se u finale Europskog prvenstva 29-28 (26-26, 23-23, 12-10) pobjedom protiv Norveške nakon dva produžetka u polufinalu u Stockholmu.

Pogodak za prolazak u finale postigao je Željko Musa pet sekundi prije kraja susreta.

“Cijela ekipa je ovo zaslužila. I ovi fantastični navijači koji su nas trebali trpjeti 80 minuta. Bilo je nevjerojatno. To je rukomet, za to se živi, to je sport. 2017 nismo imali sreće s njima u polufinalu. Sad se sreća okrenula na našu stranu. Svi smo sretni, neopisivo“, rekao je Željko Musa za RTL nakon utakmice.

“Što je bilo u posljednjim sekundama? Mogu reći da smo cijele produžetke bili mirni. Ponavljali smo da su to naše minute i da nećemo pustiti da nam se povijest ponovi. Bili smo hrabri do kraja i u finalu“, dodao je.

“Sutra spavamo s medaljom oko vrata, ali nismo zadovoljni, došli smo da dobijemo svaku utakmicu, treba odmoriti igrače, svaka čast Domagoju, to je narodni heroj. Tom čovjeku ali i cijeloj ekipi treba skinuti kapu. Sigurno nećemo stati na tome“, završio je.