MRŠIĆ ŽELI ČUDESNOG AMERIKANCA U REPREZENTACIJI: ‘Definitivno sam otvoren za ideju da nastupam za Hrvatsku’

Lani je bio jedna od najboljih igrača u Euroligi

Nekadašnji košarkaš Dallasa, New Yorka i Brooklyn Netsa Shane Larkin (26) ne bi imao ništa protiv toga da odjene hrvatski dres. Naime, prošlogodišnji najbolji igrač Eurolige navodno je oduševio izbornika Veljka Mršića te je okupiran idejom da Amerikanac zaigra za Hrvatsku.

Larkin je ovih dana boravio u Lijepoj našoj gdje je sudjelovao na Zadar Basketball Tournamentu 2019. gdje je njegov Anadolu Efes ostvario uvjerljivo pobjedu u finalu protiv Albe. O mogućnosti da zaigra za Hrvatsku progovorio je za Basketball.hr.

“Upravo sam na jučerašnjem ručku razgovarao o tome s Krunom Simonom. Mogu reći da sam definitivno otvoren za tu ideju”, kazao je Larkin i nastavio

“Definitivno bi bilo lijepo nastupiti na Olimpijskim igrama. To je san svakog sportaša. Naravno da bi preferirao nastup za SAD, no s obzirom na situaciju definitivno sam otvoren i za ideju da nastupam za Hrvatsku. To je nešto o čemu bi tijekom ove sezone morao dobro razmisliti. Puno je faktora koji se moraju poklopiti i trebao bi čuti od odgovornih osoba što bi se očekivalo od mene. No ideja je svakako zanimljiva”, dodao je.

Shane Larkin open to the idea of playing for Croatian NT | Eurohoops https://t.co/9aUBlvBlKU — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) September 22, 2019

Kvalifikacijski turnir

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija u četvrtak je dobila i službenu pozivnicu FIBA-e za sudjelovanje u kvalifikacijama za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine.

Po završetku Svjetskog prvenstva u Kini na kojemu je trijumfirala Španjolska poznato je osam od 12 sudionika olimpijskog turnira u Tokiju, dok će se za preostala četiri mjesta boriti 24 reprezentacije i to 16 najbolje plasiranih selekcija sa SP-a koje nisu izborile odlazak te po dvije najbolje rangirane reprezentacije po FIBA-inoj ljestvici iz svake od četiri regije.

Hrvatska je pravo igranja na jednom od kvalifikacijskih turnira stekla najboljim plasmanom na FIBA-inoj ljestvici među europskim reprezentacijama koje nisu sudjelovale na SP u Kini. Hrvatska se nalazi na 14. mjestu, a osim naših košarkaša pravo igranja u kvalifikacijama za OI stekli su i aktualni europski prvaci Slovenci koji se nalaze na 16. poziciji.