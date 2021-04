MRAČNA PRIČA O REALOVU ČOVJEKU IZ SJENE KOJU MOŽDA NISTE ČULI: Rođen u tami i djeluje u tišini, a je li usput i najbolji na svijetu?

Komentar: Mnogi za Benzemu kažu da je najpodcjenjeniji napadač možda i svih vremena, možemo se s njima složiti, ali zapravo ne moramo, samo ćemo pokušati drugačije interpretirati njegovu priču

U sada već kultnom filmu Christophera Nolana, “The Dark Knight Rises”, Bruce Wayne, već ostario, psihički vrlo umoran i izmučen, prepun ozljeda, s teškim oštećenjem koljena, ramena i tko zna čega sve ne, odluči nakon osam godina mirovanja ponovo navući oklop “Viteza tame” i to kako bi se suočio s notornim kriminalcem i teroristom Baneom koji terorizira Gotham City.

U svom prvom pokušaju svladavanja zloglasnog siledžije, Wayne silazi u gotamsko podzemlje, u Banovo dvorište, kako bi ga zaustavio prije nego što ovaj u potpunosti preuzme kontrolu nad gradom. “Vitez tame”, kao što mu se iz samog imena može naslutiti, djeluje pod okriljem noći, šulja se po krovovima i koristi prednost mraka kako bi stekao prednost pred protivnikom, ali ovaj put mrak mu nije bio saveznik.

Mislio je Wayne upravo pod krinkom tame, koju pruža gotamska kanalizacija, svladati Banea, ali gadno se zaribao. I tu je nastala rečenica koja je u principu savršen uvod za ovaj naš komentar, rečenica u kojoj Bane objašnjava kako se iskalio u tami i postao najopakiji gad na svijetu.

“Misliš da je tama tvoj saveznik? Ti si tek jedva prigrlio mrak, ja sam u njemu rođen i iskaljen… Nisam vidio svjetlo dana sve dok nisam postao odrastao čovjek, a onda je za mene svjetlost bila samo zasljepljujuća. Sjene su te koje te izdaju, jer one pripadaju meni”, izgovorio je to Bane i zatim preko koljena slomio leđa “Vitezu tame”.

Anomalija

Upravo to bi, za nas, bio savršen opis za “nogometnog Banea”, Karima Benzemu. Ne, ne smatramo ga kriminalcem, niti teroristom, ali ovaj dio o kaljenju u sjenama i izlaskom na svjetlo dana, e taj dio, prema našem mišljenju, izvrsno opisuje francuskog napadača.

Mnogi za Benzemu kažu da je najpodcjenjeniji napadač možda i svih vremena, možemo se s njima složiti, ali zapravo ne moramo, samo ćemo pokušati drugačije interpretirati njegovu priču.

Većina napadača ili kada bolje razmislimo gotovo svi, imaju na umu samo jednu jedinu stvar, ugurati loptu u mrežu pod svaku cijenu i to što je više moguće puta i u što kraćem roku. Sasvim je to razumno razmišljanje jer drugačije si ne mogu osigurati egzistenciju, prodati se, ostvariti snove, ili kako god… Benzema, eto, nije takav. Benzema je anomalija, iznimka, endem među napadačima.

Žrtvovao sve

Kao i Bane, Benzema je godinama živio u mraku, mrklom mraku i debeloj sjeni Cristijana Ronalda. Dolaskom Portugalca u Real Madrid bilo je jasno da je on, i samo on, predodređen za postizanje golova i tko mu god stane na put neće se dobro provesti. Prvi mu je na putu stajao baš Karim Benzema. Ali, dok bi mnogi napadači ili pokušali raditi po svom pa što bude ili bi tražili izlazni transfer jer se njihov puni potencijal ne koristi, Benzema je odlučio živjeti u sjeni i kaliti se.

Godinama i godinama bio je rudar, vodonoša, odricao se svojih golova, da bi Ronaldo mogao nemilice trpati. Namještao mu i asistirao, razarao je i hrvao se s obranama kako bi otvorio koridore za Portugalca, navlačio na sebe igrače kako bi Ronaldo imao više prostora. Dok je Ronaldo pumpao svoju statistiku, Benzema je bio u sjeni i žrtvovao je svoju golgetersku karijeru kako bi njegova momčad, predvođena Ronaldom, osvajala sve. A osvajala je i tri Lige prvaka za redom i domaća prvenstva i kupove, a Ronaldo je velikim dijelom zahvaljujući baš njemu dobio čak četiri Zlatne lopte.

Život u mraku

Da je mogao otići i graditi karijeru drugdje, mogao je. Tražila ga je kroz godine čitava lepeza elitnih klubova, nudila mu izdašne ugovore, glavne uloge u momčadima, ali on je ostao živjeti u sjeni. Ostao je i trpio kritike i podcjenjivanje medija, navijača i struke, koja je tvrdila da je riječ o napadaču koji ne zna zabiti, da Real pod hitno mora dovesti nekoga tko će igrati s Ronaldom jer ovaj ne može sve sam i da Benzemi nije mjesto u Realu.

Benzema je veći dio karijere, de facto, o sebi slušao samo negativne stvari, živio je u mraku, djelovao iz sjene, lio je krv i znoj za klub, a još je uredno primao i porciju kritike. Zvuči depresivno, zar ne? Vjerojatno i jest, ali je isto tako i nešto što nogometašu, čovjeku, osobi, gradi karakter i kali ga.

Odlaskom Ronalda završila je jedna velika era Real Madrida, ali nitko, baš nitko, nije očekivao da će njegovim odlaskom iz mraka promiliti Benzema i preuzeti ulogu lidera momčadi i golgetera. Ali opet, ne ekstrovertiranog i glasnog lidera poput Ronalda, već introvertiranog, tihog vođu, koji i dalje djeluje iz sjene, ali ovaj put je neusporedivo opasniji.

Era čovjeka iz sjene

Real je nakon Ronalda proživljavao najturbulentnije trenutke u novijoj povijesti. Mijenjali su trenere, ispadali iz Lige prvaka od totalnih autsajdera, sramotili se u prvenstvu i Kupu, a cijelo vrijeme mediji i struka šibali su im leđa kritikama i nabijali im golemi pritisak.

Konsolidirali su se tek povratkom Zinedinea Zidanea i tu je zapravo počela era čovjeka iz sjene, Karima Benzeme. Zidane se vratio u ožujku 2019. godine i od tada kreće strelovit uzlet Benzeme, koji zapravo nikada nije igrao pod Zidaneom, a da u klubu nije bio i Cristiano Ronaldo. Dakle, sve do tada Zidane nikada nije imao priliku od njega napraviti golgetera.

Benzema se te sezone nije previše nazabijao do dolaska Zidanea, a onda je u samo mjesec i pol zabio 11 golova i na kraju sezonu završio s ukupno 30 golova i 11 asistencija iz 53 odigrane utakmice.

La Liga i golovi

Sljedeća sezona bila je ona u kojoj je Real Madrid, upravo zahvaljujući Karimu Benzemi i Luki Modriću te još ponekom veteranu poput Sergija Ramosa i Tonija Kroosa, osvojio La Ligu. Benzema je prošlu sezonu završio s 27 golova i 11 asistencija na svom kontu, ali važno je i to vrlo važno, reći kako je ključne golova zabijao nakon one koronapauze. Tada je Real igrao možda i najbolji nogomet pod Zinedineom Zidaneom i Benzema je bio njegov ključni igrač, čovjek koji je donio pobjede u svim najvažnijim ligaškim utakmicama.

Srušio je svojim golovima Valenciju, Sociedad, Alaves, Granadu i Villarreal i sve su to bile utakmice u kojima su njegovi golovi bili presudni i na koncu je prvenstvo, koje je ranije već bilo u rukama Barcelone, završilo baš u rukama Reala.

U ovoj sezoni Benzema igra nogomet života. Već do sada, do konca travnja, ima 28 golova i sedam asistencija na svom kontu, a odigrao je tek 40 utakmica i još do kraja ima puno prostora za bildanje statistike. No, ono što je važno reći za Benzeminu formu ove sezone jest nevjerojatna dosljednost. Francuz je u posljednjih 10 ligaških utakmica u kojima je igrao zabio u njih osam, a samo u tih osam utakmica mrežu je zatresao čak 11 puta. A toj formi možemo dodati i golove protiv Atalante i Chelseaja u Ligi prvaka.

Ostao u sjenama, ali…

No, statistika u ovom slučaju nije najvažnija, važno je doista pogledati kako Benzema, u 34. godini života, izgleda na terenu. Godine kaljenja od njega su napravile, pa baš onakvog tipa kakav je Nolanov Bane, zvijer koja lomi kičme protivnicima, figurativno dakako. Benzema igra posvuda, radi sve ono što je radio i ranije, razara obrane kretanjem, razigrava suigrače, surađuje s krilima, s veznjacima, spušta se po loptu, čak i ispod centra, radi možda i najbolji “hold up” u napadu i to noseći barem jednog obrambenog na leđima. Dakako i dalje čvrsto se držeći svojih “sjena”.

Uz sve to, Benzema je konačno počeo iskorištavati i svoj godinama zatomljavani golgeterski talent. Čovjek zabija, lijevom, desnom, glavom, iz voleja, u rašlje… A kritika i navijači samo u nevjerici gledaju i snebivaju se. Pitaju se kako je moguće da netko s 33 godine na leđima iz sezone u sezonu izgleda sve bolje i opasnije. Prije svega, kao što navijači i stručnjaci nisu navikli gledati ga kako iskorištava šanse umjesto da ih stvara, tako vjerojatno nisu niti igrači, koji ga godinama gledaju kao igrača iz sjene i možda ne očekuju da će im baš on presuditi.

Ironično je zapravo, što se i dalje sve veće zasluge u Realu uglavnom pripisuju nekim drugim igračima, poput eto baš Luke Modrića, Sergija Ramosa, Tonija Kroosa, mladog Viniciusa, a Benzema je nekako i dalje u svom mraku odakle je, de facto i najopasniji.

Najbolji napadač generacije?

Dakako, nismo mi jedini koji Benzemu vidimo ovako, niti smo jedini koji se usuđuju reći da je on možda i najbolji napadač u ovom stoljeću.

“Za mene je on najbolji, jer je toliko godina u Real Madridu i konstantno se dokazuje. Odigrao je više od 500 utakmica i zabio puno golova. Njegovi uspjesi govore za sebe. Za mene je on najbolji, naravno”, rekao je tako Zidane o Benzemi, ali nije jedini koji slično razmišlja.

“Benzema ima dugu karijeru tijekom koje je mnogo toga ostvario. Sada je veoma dobar, igra u odličnoj formi. Uvijek govorim kako je on darežljiv igrač jer uvijek pravi prostor i šanse za svoje suigrače. On uvijek čini svoje suigrače boljim i uvijek naporno radi na terenu“, izjava je to legendarnog igrača i bivšeg trenera Reala, Santiaga Solarija.

No, pravog Benzemu najbolje je vidio slavni Jean-Pierre Papin. “Benezma je najbolji napadač ove generacije. On je kompletan. Obožavam njegovu završnicu, način na koji sudjeluje u akcijama svoje momčadi, njegovoj kreativnosti. On nije ovdje samo kako bi zabijao golove, on je ovdje da bi oživio kompletan napad u svojoj momčadi. Njegova dugovječnost u Realu je nevjerojatna. U tako velikom klubu, gdje se nije lako snaći, on je došao i nametnuo se kada su ovdje bili neki uistinu veliki igrači. Benzema je evoluirao igrajući s Ronaldom, stavio mu se na raspolaganje i to se možda čini jednostavnim, ali nije, to je jako teško. Benzema je odlučio zatomiti svoje golgeterske sposobnosti kako bi stvorio savršenu harmoniju s Ronaldom i s ekipom”, kazao je nedavno Papin za Benzemu.

Stigao Raula

Papin je zapravo rekao točno ono što pokušavamo dokazati ovim komentarom, to jest, da je Benzema možda i najbolji napadač današnjice i svakako jedan od najboljih u ovom stoljeću. U slučaju da osporavate ovakvu tezu, valja spomenuti kako je Benzema u karijeri u svim utakmicama zabio 343 gola i da je još 168 namjestio, dakle u 701 utakmici Benzema je sudjelovao kod 511 pogodaka, a spomenimo kako je Francuz u životu igrao samo za dva kluba, Olympique Lyon i Real Madrid, dakle, nije bilo bildanja statistike po niželigašima i kojekakvim divljim ligama, već samo u dva vrlo jaka kluba “lige pet”.

Evo usput samo i jedna zanimljivost. Znate li da je Benzema upravo dostigao legendarnog Raula, koji je i dalje sinonim za napadača u Madridu, po broju golova u Ligi prvaka?

Protiv Chelseaja u polufinalu Lige prvaka zabio je svoj 71. pogodak u tom natjecanju i to u puno kraćem vremenu od Raula koji je na toj brojci zapeo. Raul je do 71. gola došao u 142 utakmice, a Benzemi je trebalo čak 12 manje.

Predator

Benzema je sada četvrti na ljestvici najboljih strijelaca u povijesti Lige prvaka, ispred njega su Robert Lewandowski sa samo dva gola više, a nedodirljivi su Lionel Messi sa 120 i Cristiano Ronaldo sa 134 gola. Kada su u pitanju igrači Reala u Ligi prvaka, onda je ispred njega samo Cristiano Ronaldo.

Ono što je, barem nama, kod Benzeme najfascinantnije, jest što se ne čini kao da on ne misli stati. U 34. godini života “čovjek iz sjene” predvodi Real možda i prema naslovu prvaka Španjolske, a možda i novoj tituli Lige prvaka. U oba natjecanja Real je još uvijek živ i ima šansu, a upravo ulazimo u period prvenstva kada Benzema, ako ostane zdrav dakako, igra najbolje.

Hoće li mu netko odati priznanje ako iznese i ovu sezonu na svojim plećima, kao što je i onu prethodnu i neke prije toga? Nekako sumnjamo, ali to je očito tako. Kada ste rođeni i iskaljeni u mraku očvrsnete, iskalite se, prihvatite taj mrak kao svoje prirodno stanište i u njemu postajete predator, dolazite na vrh hranidbenog lanca. A Benzema je upravo to, baš kao i Bane, savršeni predator, koji vreba i napada protivnika iz sjene.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.