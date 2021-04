MOŽETE SAMO U NEVJERICI GLEDATI: Evo koliko je Mourinho zaradio na otkazu u Tottenhamu i koliko je ukupno digao na odštetama u karijeri

Mourinho nije napustio Tottenham praznih ruku, štoviše, predsjednik Daniel Levy morao mu je isplatiti vrtoglavo visoku odštetu od čak 20 milijuna eura

Portugalski trener Jose Mourinho više nije trener engleskog prvoligaša Tottenhama Hotspura, smijenjen je tjedan dana prije finala Liga kupa protiv Manchester Cityja.

Portugalac (58) je morao napustiti klupu Spursa zbog loših rezultata u zadnjih nekoliko mjeseci. Klub, koji je još sredinom prosinca bio vodeći u prvenstvu, trenutno je sedmi na ljestvici engleskog prvenstva nakon 32 kola s minimalnim izgledima za ulazak među najbolje četiri momčadi što jamči nastup u Ligi prvaka.

“Jose Mourinho i njegovi pomoćnici Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin i Giovanni Cerra razriješeni su dužnosti od danas”, priopćio je klub dodajući da će Ryan Mason privremeno preuzeti vodstvo momčadi.

Bivši trener Porta, Chelsea, Intera, Real Madrid i Manchester Uniteda vodio je Spurse u 86 utakmica nakon što je u studenom 2019. zamijenio na klupi Mauricia Pochettina.

‘Kralj odšteta’

Međutim, Mourinho nije napustio Tottenham praznih ruku, štoviše, predsjednik Daniel Levy morao mu je isplatiti vrtoglavo visoku odštetu od čak 20 milijuna eura. Trebalo mu je pripasti oko 34 milijuna eura, ali ugovor ima klauzulu koja diktira da se odšteta smanjuje proporcionalno rezultatima, pa će ipak dobiti nešto manje, odnosno, tih 20 milijuna eura.

No, nije to jedina odšeta koju je Mourinho “digao” u karijeri. Zapravo može slobodno nositi nadimak “kralj odšteta”. Još tamo 2007. godine kada mu je Roman Abramovič uručio otkaz Jose je dobio 21 milijun eura odštete. Kasnije, 2013. godine kada mu je Real Madrid otkazao suradnju dobio je 20 milijuna eura. Zatim se vratio u Chelsea gdje je dobio novi otkaz 2015. godine i inkasirao je dodatnih 15 milijuna eura odštete. Manchester United napustio je također raskidom ugovora 2018. godine i dobio je za to 17 milijuna eura i na koncu iz Tottenhama odlazi za tih, valjda, 20 milijuna eura odštete.

Ukupno, Mourinho je samo na odštetama zaradio čak 93 milijuna eura. Nekada se zaista isplati dobiti otkaz.