Portugalac i Argentinac više od desetljeća dominiraju svjetskim nogometom

Malo je onih koji mogu zamisliti scenarij u kojem bi Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zaigrali u istom klubu. Međutim iako se ta hipoteza čini nemogućom, BBC tvrdi da postoji plan da se to dogodi. No, to se ne bi trebalo dogoditi u Juventusu i Barceloni. Navodno neki kineski i američki klubovi planiraju dovesti dvojicu velikana svjetskog nogometa u svoje redove.

Ideja da ova dvojica velikih rivala završe karijere jedan pored drugog zvuči romantično no potanje je kada bi se to moglo dogoditi. Ronaldu je 35 godina, a Messiju će uskoro 33. rođendan i čini se da ni jedan od ove dvojice uskoro ne planira oproštaj od velike scene.

Ono što je sigurno, je da je ovako nešto nezamislivo u kontekstu europskog nogometa. No, fanovi bi sigurno jedva dočekali da gledaju dvojac jedan pored drugog u istom klubu, ali morat ćemo pričekati nekoliko godina kako bi vidjeli hoće li zaista doći do toga.