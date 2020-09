Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u ponedjeljak navečer trening na stadionu Stade de France na kojem će u utorak u 20:45 sati odmjeriti snage s Francuskom u susretu 2. kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija. Tekstni prijenos utakmice pratite uživo na portalu Net.hr od 20:45.

Bit će to repriza finala svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, nadamo se ne i rezultatska jer su “Tricolori” dobili moskovski ogled s 4-2. Hrvatska je na otvaranju Lige nacija teško poražena na gostovanju kod Portugala (1-4), dok su Francuzi kao gosti porazili Švedsku s 1-0.

Raspoloženje u taborima je posve oprečno. I dok su “Vatreni” uzdrmani porazom i lošom predstavom u Portu, svjetski prvaci s mnogo optimizma dočekuju sutrašnji ogled.

“Protiv Portugala smo doživjeli težak i bolan poraz kojeg smo apsolutno zaslužili. Prespavali smo utakmicu. Nije bilo dovoljno energije i agresivnosti, no protiv Francuske očekujem puno bolje,” kazao je hrvatski strateg Zlatko Dalić uoči treninga.

Hrvatska je u zadnjih 10 utakmica doživjela tri poraza (Mađarska, Tunis, Portugal), dva remija (Azerbajdžan, Wales) i pet pobjeda. S druge strane Francuzi su u pozitivnom nizu. U posljednjih osam utakmica imaju sedam pobjeda i remi. Zadnji poraz doživjeli su od Turske (0-2) u lipnju 2019. u kvalifikacijama za EURO. No, natjecanje u grupi okončali su na prvom mjestu.

Dalić je protiv Portugala otvorio utakmicu s Perišićem, Brozovićem i Petkovićem na klupi, no njihovim ulaskom igru “Vatreni” su živnuli. Stoga se može očekivati kako će protiv Francuske startati od prve minute.

“Ivan je jedan od naših najvažnijih igrača i jedan od nositelja igre. Sada kada nema nekolicine igrača kao što su Modrić, Rakitić, Vrsaljko, on je kapetan i očekuje se da bude vođa ekipe,” poručio je Dalić.

Kod Francuza sigurno neće biti prve zvijezde Kyliana Mbappéa koji je pozitivan na koronavirus. Napadač PSG-a je još u ponedjeljak trenirao s reprezentacijom, a bio je jedini strijelac u pobjedi Francuske kod Švedske (0-1) u subotu. Zanimljivo, Mbappé je već sedmi igrač pariškog kluba koji je zaražen koronavirusom.

Lucas Hernández will start for France against Croatia tonight [@lequipe] pic.twitter.com/nhIoMe34fZ

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 8, 2020