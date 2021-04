Tottenham je trenutno sedma momčad u Premierligi, a iz Europske lige ih je u osmini finala izbacio zagrebački Dinamo

Proslavljeni portugalski trener Jose Mourinho od kraja pretprošle godine sjedi na klupi engleskog prvoligaša Tottenhama, no njegova budućnost u tom klubu je vrlo neizvjesna.

Spursi su trenutno sedma momčad u Premierligi, a iz Europske lige ih je u osmini finala izbacio zagrebački Dinamo i zbog takvih rezultata klupska Uprava ozbiljno razmišlja o promjeni na klupi.

Mourinho je trenutno jako blizu novog otkaza, a na klupi bi ga trebao zamijeniti talijanski stručnjak Maurizio Sarri, bivši trener Juventusa i Chelseaja.

I dalje zainteresirani

Talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport piše da su u Tottenhamu već jednom pokušali dovesti Sarrija, bilo je to 2018. godine prije nego što je on preuzeo Chelsea, no da nisu uspjeli postići dogovor.

Tottenham je i dalje jako zainteresiran za njegove usluge i održat će sastanak sljedećeg tjedna na kojemu će pokušati postići dogovor.

Englezima, uz loše rezultate, navodno kod Mourinha smeta i to što Tottenham pod njegovim vodstvom ne igra lijep nogomet, a pretpostavljaju da bi se to odmah promijenilo ako momčad preuzme Sarri.