Veznjak Manchester Uniteda, Paul Pogba, obrušio se tijekom intervju za Sky Sports na svog bivšeg trenera Josea Mourinha. Francuz je 2016. za rekordan iznos stigao na Old Trafford na poziv Portugalca. Iako su bili u izvrsnim odnosima, pred kraj Mourinhove vladavine u Unitedu to se promijenilo. Tako su snimljeni dok su se porječkali na jednom treningu, a ubrzo poslije toga Mourinho je dobio otkaz.

Paul Pogba criticises Jose Mourinho the manager in explosive exclusive interview: https://t.co/edOE4i2uFp pic.twitter.com/Ipul0zDtPP

"Once I had a great relationship with Mourinho… the next day I didn't know what happened."

“Odnos koji danas imam s Oleom je drugačiji, on ne bi išao protiv igrača. Ole nikad igrače ne bi tretirao kao da ne postoje i to je glavna razlika između Mourinha i njega. Imao sam sjajan odnos s Mourinhom. Svi su to vidjeli, a onda je jednog dana dana sve promijenila. Ne znam što se dogodilo. Čudna se stvar dogodila s Mourinhom i ja to ne mogu objasniti jer i ja ne razumijem”, kazao je svjetski prvak.

Prokomentirao je i prepucavanje između Solskjaera i Mourinha nakon nedavne pobjede Manchester Uniteda protiv Tottenhama (3:1).

Ole Gunnar Solskjaer found Heung-min Son's reaction to the foul laughable pic.twitter.com/6WpxRuca8N

🗣 "If my son stays down like this for 3 minutes and needs 10 mates to help him up, he won't get any food."

🗣 "Son is very lucky his father is a better person than Ole."

Jose Mourinho is fuming with Ole Gunnar Solskjaer's comments at full-time about Son pic.twitter.com/nfK9Gx0ePp

— Football Daily (@footballdaily) April 11, 2021