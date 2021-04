MOURINHO ZA SAMO DESET DANA PRONAŠAO NOVI POSAO: Vjerojatno niste niti sanjali da bi slavni Portugalac mogao raditi baš tamo

Nakon vrlo uspješne trenerske karijere u Portu, Chelseaju, Interu, Realu, Manchester Unitedu i Tottenhamu, Mourinho se odlučio malo odmoriti od nogometa

Prošlo je tek deset dana otkako je slavni portugalski trener Jose Mourinho dobio otkaz u Tottenhamu, a čini se kako je već pronašao novi posao. Portugalac je tamo stigao u studenom 2019. godine, ali je nakon samo godinu i pol dana, zbog niza loših rezultata i navodnog otpora prema osnivanju Superlige, ostao bez posla.

Međutim, izgleda da Mourinho neće dugo biti bez angažmana. Naime, Jose će od sada pisati kolumnu za slavni britanski tabloid The Sun.

We've got Mourinho! Jose Mourinho joins @TheSun as our expert columnist for the Euros! pic.twitter.com/CBIhvaNkvr — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 29, 2021

Mourinho će biti specijalni komentator i imat će zadatak isporučiti jedan članak dnevno za vrijeme nadolazećeg Europskog prvenstva, koje traje od 11. lipnja do 11. srpnja.

Dakle, nakon vrlo uspješne trenerske karijere u Portu, Chelseaju, Interu, Realu, Manchester Unitedu i Tottenhamu, Mourinho se odlučio malo odmoriti od nogometa, tako što će o njemu pisati. Zanimljiv je to obrat u karijeri jer Mourinho se kroz godine gotovo svakodnevno obračunavao s novinarima i to nerijetko baš onima iz lista za koji će sada raditi, a sada će, umjesto njih, baš on biti glavna zvijezda The Suna u vrijeme Eura.