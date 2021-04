Poznato je i tko će voditi klub od kraja sezone

Portugalski stručnjak Jose Mourinho više nije trener Tottenhama. Dobio je otkaz nakon ispadanja od Dinama u osmini finala Europske lige i serije loših rezultata u koji su odveli do toga da su Spursi šest kola prije kraja sezone na sedmom mjestu. Do kraja sezone će ih voditi Ryan Mason.

Prije nekoliko dana pisalo se već o tome da se Mourinhu trese kluba te da bi ga na ga trebao zamijeniti talijanski stručnjak Maurizio Sarri, bivši trener Juventusa i Chelseaja.

José Mourinho has been sacked by Tottenham, confirmed. Ryan Mason set to take over until June as reported by Telegraph. 🚨⚪️ #Spurs #THFC @JPercyTelegraph — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021

Talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport objaivo je da su u Tottenhamu već jednom pokušali dovesti Sarrija . Bilo je to 2018. godine prije nego što je on preuzeo Chelsea, no da nisu uspjeli postići dogovor.

Tottenham je navodno i dalje jako zainteresiran za njegove usluge i navodno namjeravaju održati uskoro sastanak sljedećeg na kojemu će pokušati postići dogovor.

Englezima, uz loše rezultate, navodno je kod Mourinha smetalo i to što Tottenham pod njegovim vodstvom ne igra lijep nogomet, a pretpostavljaju da bi se to odmah promijenilo ako momčad preuzme Sarri.

Breaking: Jose Mourinho sacked as Tottenham manager @TheAthleticUK #THFC — David Ornstein (@David_Ornstein) April 19, 2021

A good day to bury bad news? A bad day to bury good news? https://t.co/sPJrTzyGUr — Oliver Holt (@OllieHolt22) April 19, 2021

Jose Mourinho is fired. He is the first of the European Super League managers to lose their job. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) April 19, 2021