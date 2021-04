MOURINHO TIJEKOM KONFERENCIJE DOZNAO DA JE UMRO PRINC PHILIP: Pogledajte reakciju ‘The Special Onea’

Proslavljeni portugalski trener koji trenutno vodi engleskog prvoligaša Tottenham Jose Mourinho u petak je tijekom press konferencije oči utakmice s Manchester Unitedom u Premierligi doznao da je preminuo princ Philip.

UMRO JE PRINC PHILIP: Suprug kraljice Elizabete preminuo je u 100. godini

Princ Philip, vojvoda od Edinburgha, umro je u petak ujutro u Windsoru u dobi od 99 godina.

“Odgovorit ću na vae pitanje, ali prvo se želim osvrnuti na nešto drugo. Upravo sam pročitao tužnu vijest, da je umro princ Philip”, rekao je Mourinho usred konferencije pa nastavio:

“Želim izraziti sućut kraljevskoj obitelji, osjećam jako veliko poštovanje prema njima. Ova vijest neće samo pogoditi ovu zemlju, ja nisam Englez, ali rshvaćam koliko je ovo veliki događaj.”

José Mourinho pays tribute to Prince Philip: 'I have deep, deep, deep, the utmost respect for the royal family, so my deep condolences' pic.twitter.com/58kNBNApwf

