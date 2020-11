Mourinho se 2014. godine nazvao ‘Posebnim’ i taj nadimak ga prati od tada

Slavni Portugalac Jose Mourinho trenutno vodi engleskog prvoligaša Tottenham, a već dugo ima reputaciju jednog od najboljih trenera na svijetu.

On je stupio na veliku scenu 2014. godine kada je s portugalskim Portom osvojio Ligu prvaka i nakon toga otišao u engleski Chelsea.

Vodio velikane

Na predstaljanju u Bluesima novinarima je rekao da on nije običan trener već je poseban (Special One) i tako si dao nadimak koji ga prati sve do sada.

No, 57-godišnji Portugalac sada je odlučio da mu taj nadimak više nije prikladan htio bi da ga se drugačije oslovljava. Mourinho je od 2014. godine trenirao neke od najvećih klubova na svijetu poput Real Madrida, Intera i Manchester Uniteda, a sada je dao intervju za Tencent Sports u kojemu ga je novinar pitao kako bi se opisao.

'Experienced One' Mourinho says everything is now deja vu https://t.co/zYb0GymVpw pic.twitter.com/QoMOD3t1rV — Reuters UK (@ReutersUK) November 19, 2020

“Kao onog iskusnog. Ja imam puno iskustva, sve što se sada događa u nogometu meni je poput ‘deja vu’-a, nešto što mi se već dogodilo. Postoje poslovi u kojima morate biti u posebno dobrom fizičkom stanju, a jedan od njih je onaj nogometaša. Četrdesetogodišnji igrač nema jednak potencijal kao 20-godišnji ili 30-godišnji, osim ako se ne radi o Ibrahimoviću. U trenerskom poslu je potreban samo mozak i skupljeno iskustvo tijekom godina, to vas može učiniti samo boljima”, poručio je Mourinho.