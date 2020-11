Legendarni argentinski nogometaš je preminuo ove srijede

Ponajbolji nogometaš u povijesti, Argentinac Diego Armando Maradona (60), preminuo je ove srijede zbog plućnog edema, a u u njegovoj zemlji je zbog toga proglašena trodnevna žalost.

MODRIĆ SE EMOTIVNO OPROSTIO OD MARADONE: ‘Genije nogometnog svijeta, najveći si od svih…’

Lijes s Maradoninim tijelom bio je izložen u predsjedničkoj palači, ispred koje se stvorio kilometarski red koji se pružao kroz 20 gradskih blokova, a nebrojeni nogometaši, treneri i nogometni uglednici su poslali svoje poruke kojima su se oprostili od legendarnog Diega.

‘Postoji Maradona, a postoji i Diego’

Njegova smrt jako je pogodila slavnog portugalskog stratega koji trenutno vodi engleski Tottenham, Josea Mourinha, koji je progovorio o tome koliko mu je Maradona značio.

“Postoji Maradona i postoji Diego. O Maradoni niti ne moram pričatii jer svi na svijetu znaju što je radio i to nitko neće zaboravit

i. Što se tiče Diega, on je drugačiji. Privilegirani su svi koji su s njim bili prijatelji, kolege ili dijelili s njim svlačionicu. On mi je dobar prijatelj, a uglavnom smo komunicirali preko telefona. Bio je čovjek s ogromnim srcem”, rekao je Mourinho za BT Sports nakon pobjede svog Tottenhama u Europskoj ligi.

Pozivi u teškim trenucima

“Nedostajat će mi njegovi pozivi koji su uvijek stizali nakon izgubljenih utakmica, a nikada nakon pobjeda. On je znao da mi pozivi nisu potrebni nakon pobjeda, već u teškim trenucima. Kada bi me nazvao on bi rekao: ‘Mou, ne zaboravi, ti si najbolji'”, otkrio je ‘The Special One’.

Maradona je pokopan u krugu obitelji i najbližih prijatelja na groblju Bellavista u Buenos Airesu.

Iako se zbog epidemioloških mjera žitelji Buenos Airesa zamoljeni da ostanu kod kuće, na pogrebnoj procesiji od palače Rosada do groblja priključilo se tisuće automobila i motocikala s argentinskim zastavama. Mnogi su dodirivali automobil s lijesom dok je stajao na semaforima, a većina je bacala cvijeće, šalove, zastave i dresove.

