MOURINHO PRIZNAO KOJI GA JE IGRAČ POSEBNO IMRESIONIRAO: ‘Nije bio derište, nije plakao, nego mi je rekao samo jednu stvar…’

Argentinac je u Spurse stigao u kolovozu prošle godine iz Betisa

Slavni portugalski trener Jose Mourinho od studenog 2019. godine vodi engleski Tottenham, a u razgovoru za Sky Sports priznao je koji ga je igrač u njegovom novom klubu posebno impresionirao.

Riječ je o argentinskom veznom igraču Giovaniju Lo Celsu koji se u Spurse stigao u kolovozu prošle godine iz Betisa, nakon što je toj momčadi propao transfer Portugalca Brune Fernandesa koji je završio u Manchester Unitedu.

‘Nisu me zvali njegovi menadžeri’

“On nije igrao kada sam stigao u klub, utakmicu je počeo samo protiv Crvene zvezde u Ligi prvaka. No, on je napravio ono što mi je najdraže – nije bio derište, nije plakao, nisu me zvali menadžeri, već mi je on rekao: ‘Pokazat ću ti’. Bili smo samo on i ja”, otkrio je Mourinho i zaključio:

“I pokazao mi je, sada igra čak i kada je ozlijeđen. Stvarno je fantastičan.”

Dvadesetčetverogodišnji Lo Celso prije Betisa i Tottenhama još je igrao za PSG i Rosario. Za argentinsku reprezentaciju ima 21 nastup.