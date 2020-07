Londonski Tottenham na svom je stadionu slavio sa 3-0 (3-0) protiv Leicestera u dvoboju 37. kola engleske Premier lige, čime su Spursi privremeno zasjeli na šesto mjesto koje vodi u kvalifikacije za Europsku ligu, a Leicester je kompromitirao svoje izglede za plasman u Ligu prvaka.

Za goste je već u 6. minuti loše počelo, kad je Justin nakon udarca Sona promijenio smjer lopti i prevario svog vratara. Pobjedu Tottenhama ‘zacementirao’ je Harry Kane s dva pogotka u tri minute. U 37. minuti je iskoristio odlično dodavanje Lucasa, a u 40. minuti je iznimno preciznim udarcem unutar kaznenog prostora, iskosa s lijeve strane, pogodio uz samu vratnicu suprotnog kuta gola.

Tottenham se sa 58 bodova privremeno probio na šesto mjesto koje donosi plasman u kvalifikacije Europske lige, a Leicester je sa 62 boda ostao na četvrtom mjestu, posljednjem koje vodi u Ligu prvaka. No, Manchester United na petom mjestu takođe ima 62 boda i utakmicu manje. Leicesteru je ostao dvoboj upravo protiv Uniteda u zadnjem kolu, a ‘crveni vragovi’ još imaju i utakmicu 37. kola, u kojoj će u srijedu ugostiti West Ham.

4 – Tottenham have won four consecutive Premier League games at the Tottenham Hotspur Stadium for the first time – it’s their longest winning run at home since December 2018 (4). Flourish. #TOTLEI pic.twitter.com/evSueC5R9X

— OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2020