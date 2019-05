MOURINHO PODSJETIO TKO JE BIO KATALIZATOR SUKOBA U MANCHESTERU, ALI: ‘On nije bio jedini odgovoran’

Uvijek radoznali i skandalima skloni engleski mediji često su isticali sukobe na Old Traffordu

Prošlo je pet mjeseci otkako je Jose Mourinho dobio otkaz u Manchester Unitedu, no i dalje “rado” priča o toj temi. Iako je Portugalac navikao na trofeje, i drugo mjesto koje je osvojio u drugoj sezoni smatra uspjehom.

“Igrači mogu osjetiti neke probleme i pukotine, posebno ako puno tražite od njih. Kada sam rekao da je druga sezona bila fantastična, rekao sam to jer su svi ciljevi na kraju ispunjeni. Izvukli smo maksimum da ih ostvarimo. Kada imate vrlo profesionalnu grupu igrača koji su ambiciozni, radišni i talentirani, onda nemate tih pucanja i problema. Kada si gotovo sam i nemaš pravu podršku kluba, a pojedini igrači idu protiv vas, tko je na kraju dobar tip? Ne želim biti dobar tip jer on nakon tri mjeseca postane lutka na koncu i to ne završi dobro”, rekao je Mourinho.

Pogba nije jedini

“Prije devet ili deset mjeseci rekao sam da mi je drugo mjesto s Manchester Unitedom nakon osam naslova prvaka najveći doseg u karijeri. Ljudi sada to razumiju. O Unitedu mogu reći samo dvije stvari: vrijeme je svoje pokazalo i problemi su i dalje tu.”

“Problemi i dalje postoje, možete reći da su to igrači, organizacija ili ambicija, ali mogu samo reći da Paul nije bio jedini odgovoran za sve”