MOURINHO NAJAVIO POVRATAK U TRENERSKE VODE: Portugalac otkrio kad će opet sjesti na klupu, već se naslućuje i gdje

Kako stvari stoje lako bi se mogaso vratiti u bivši klub

Još otkako je u prosincu prošle godine dobio otkaz na klupi Manchester Uniteda traju nagađanja gdje će Jose Mourinho nastaviti karijeru. Puno imena bilo je u opticaju. Spominjali su se Real Madrid, PSG, Inter, a u posljednje vrijeme i Chelsea.

I nakon poraza od Manchester Cityja u finalu Liga kupa ta se priča aktualizirala. Maurizio Sarri u teškoj je poziciji i vrlo je lako moguće da nakon samo jedne sezone odstupi s mjesta prvog trenera. Baš u pravo vrijeme za Mourinha.

Analizira druge

“U ovoj kratkoj fazi svog života, za koju se nadam da će završiti u lipnju, želim saznati što bi drugi napravili u određenim situacijama. Trenutačno nisam usredotočen na sebe, već analiziram poteze drugih”, poručio je Portugalac putem DAZN-a.

Prokomentirao je i neobičnu situaciju tijekom finala engleskog liga kupa kada je Chelseajev vratar Kepa odbio zamjenu.

“Srećom nikada to nisam doživio. U jednu ruku, vratar je htio pokazati da je tu i da želi braniti penale. To mi se stvarno sviđa. Ali, nije mi se svidjelo što je trenera i sve druge ostavio u nezahvalnoj situaciji. Uključujući i suigrača koji se spremao ući u igru. Na kraju se Caballero (zamjena) našao usred kaosa ni kriv ni dužan. To me rastužuje jer je situacija bila jako komplicirana”, kazao je Portugalac.