Trener Tottenhama Jose Mourinho prokomentirao je na konferenciji za novinare ždrijeb osmine finala Europske lige. kao štop je poznato engleski klub igrat će s hrvatskim prvakom Dinamom iz Zagreba.

“U ovoj fazi natjecanja više nema laganih protivnika i prije ili poslije ćeš morati igrati protiv najboljih. Bilo bi mi drago da bude ponovno engleski finale, ali to je još daleko. Cilj je prvo pobijediti Dinamo”, rekao je i nastavio.

“Dinamo je dvaput pobijedio Krasnodar, a protiv ruskih klubova nikad nije lako igrati. Lako su osvojili i skupinu u kojoj su bili Wolfsberger, CSKA i Feyenoord. Svake godina sudjeluju u europskim natjecanjima. Igrao sam protiv njih u Ligi prvak s Real Madridom. To je hrvatski nogomet, prepun talenata. To je nogometna zemlja. Vjerujem da ćemo igrati kod njih, imaju dobar stadion. Nije predaleko. Ima nekoliko pozitivnih stvari, ali najvažnije je da prođemo u četvrtfinale”, dodao je.

🗣"The most important thing is that we go to the quarter finals"

Jose Mourinho reacts to Tottenham drawing GNK Dinamo Zagreb in the Europa League Round of 16 and a prospect of 2 teams English making the final

