Cristiano ou Messi ?

Mourinho :"Je prend un autre. Ronaldo 🇧🇷, il fenomeno. Cristiano et Messi ont eu une carrière plus longue en restant au top pendant 15 ans. Mais si tu me parles de talent et d'habileté, personne ne dépasse Ronaldo. Les blessures ont tué sa carrière…" #MD pic.twitter.com/btLmnUZw0h

— Jean Pierre Etienne (@jpehaiti) April 27, 2020