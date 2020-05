Što će biti s Ivanom Perišićem nakon isteka posudbe u Bayernu? Pitanje je to na koje vjerojatno niti on u ovom trenutku ne zna odgovor. Posljednjih dana iz Njemačke stižu informacije prema kojima ga Bavarci nisu spremni otkupiti od Intera za 20 milijuna eura, koliko su se lani dogovorili. Kriza je učinila svoje i Bayern pokušava sniziti njegovu otkupnu klauzulu. S druge strane Antonio Conte ne računa na njega što mu je već prije godinu dao do znanja.

IVAN PERIŠIĆ JE ODBIO ‘TOPNIKE’ ZBOG – NJIH!? Vatreni as nema razloga za suze, na ljeto ga čeka transfer u redove velikana

Kako javlja Football.London ovu situacija navodno nastoji iskoristiti Jose Mourinho. Portugalac je veliki Perišićev fan te ga je dva puta pokušavao dovesti na Old Trafford, dok je bio trener Manchester Uniteda. No, preveliki zahtjevi Intera u potpunosti su blokirali taj posao, a i Perišić je kasnije donio odluku o ostanku na San Siru.

Mourinho bi ga prema tvrdnjama Engleza, sada želio vidjeti kod njega u Tottenhamu. Dodaju kako prate sve što se događa oko njegovog ugovora te da je vrlo vjerojatno da će u bliskoj budućnosti krenuti po njega.

Hoće li Mourinho u trećem pokušaju uvjeriti Perišića da mu se pridruži pitanje je na koje ćemo uskoro dobiti odgovor. Vatreni nikada nije skrivao želju da zaigra uPpremier ligi pa mu je ovo možda i posljednja šansa.