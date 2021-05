MOURINHO ĆE PODIVLJATI KAD VIDI ŠTO SU MU NAPRAVILI: Objavljeno kako će izgledati Joseova Roma i doista je urnebesno

Odluka vodstva Rome došla je samo nekoliko sati nakon najave sadašnjeg trenera Paula Fonsece da napušta Romu nakraju sezone

Talijanski velikan AS Roma imenovala je kontroverznog Josea Mourinha svojim novim glavnim trenerom na trogodišnjem ugovoru koji započinje u srpnju, objavio je u utorak rimski klub.

Odluka vodstva Rome došla je samo nekoliko sati nakon najave sadašnjeg trenera Paula Fonsece da napušta Romu nakraju sezone. Roma je tek sedma na tablici Serie A bez šansi za plasman u Ligu prvaka.

“Oduševljeni smo i obradovani što smo dočekali Josea Mourinha u obitelji AS Roma”, rekli su predsjednik kluba Dan Friedkin i potpredsjednik Ryan Friedkin.

Transfermarkt mu se ruga

“Veliki prvak koji je osvajao trofeje na svim razinama, Jose će pružiti ogromno vodstvo i iskustvo našem ambicioznom projektu.”

Mourinha, koji je prethodno trenirao Porto, Chelsea, Inter iz Milana, Real Madrid i Manchester United, Tottenham je smijenio prošlog mjeseca nakon 17 mjeseci na čelu londonskog kluba.

“Nakon sastanaka s vlasnikom i Tiagom Pintom, odmah sam shvatio pune razmjere njihovih ambicija za AS Romu. Ista ambicija i nagon su me uvijek motivirali i zajedno želimo izgraditi pobjednički projekt tijekom nadolazećih godina. Nevjerojatna strast navijača Rome uvjerila me da se prihvatim posla i jedva čekam početak sljedeće sezone”, kazao je Mourinho.

Nije prošlo dugo otkako je najavljen Mourinhov dolazak u Romu, a uskoro su već krenule pošalice na njegov račun. Ugledna stranica za procjenu vrijednosti igrača i praćenje statistike, Transfermarkt, malo se narugao Mourinhu objavivši kako bi mogla izgledati njegova Roma. Napravili su grafiku s poznatom Mourinhovom taktikom “park the bus”, odnosno nakrcali su devetoricu igrača ispred vratara i u špicu postavili Edina Džeku.