Portugalski stručnjak Jose Mourinho sasvim očekivano, nije bio raspoložen nakon “pljuske” koju je Tottenham doživio u uzvratnom susretu osmine finala Europske lige protiv Dinama.

Tottenham je u Londonu slavio sa 2-0, no Dinamo je u uzvratu golovima Mislava Oršića (63, 83, 106) uspio prirediti senzaciju izborivši plasman u četvrtfinale. nakon utakmice procurila je snimka njegoovg intervjua u kojem se vidi u kakvom je šoku bio bog poraza.

