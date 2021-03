Portugalski stručnjak Jose Mourinho sasvim očekivano, nije bio raspoložen nakon “pljuske” koju je Tottenham doživio u uzvratnom susretu osmine finala Europske lige protiv Dinama.

Tottenham je u Londonu slavio s 2-0, no Dinamo je u uzvratu golovima Mislava Oršića (63, 83, 106) uspio prirediti senzaciju izborivši plasman u četvrtfinale. uoči utakmice s Aston Villom još se jednom osvrnuo na ovaj poraz.

Where does Spurs' defeat to Dinamo Zagreb rank amongst Jose Mourinho's worst? 🤔

— 90min (@90min_Football) March 20, 2021