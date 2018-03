Veća nesreća se skoro dogodila na motociklističkoj utrci u Brazilu

Sve se dogodilo na Pirelli kupu u Brazilu. Danilo Berto odmah je na početku utrke izgubio kontrolu nad motociklom i pao na stazu. Ubrzo se pridigao, ali nije izbjegao motor svojeg konkurenta. Srećom, izbjegao je veću nesreću i provukao se “samo” s lomom desne noge jer ga je motor u konačnici ipak dohvatio. Završio je bolnici u kojoj će biti sljedećih 10 do 12 dana, a imao je dvije operacije.

“Bog me je pogledao i spasio, bio je na mojoj strani. Bila je to nesreća i moja pogreška. Počeo sam kao i uvijek, ali nisam bio na motociklu koji inače koristim. U djeliću sekunde sam pomislio ostati gdje sam bio, ali u zadnji trenutak sam vidio da bi me mogli udariti”, izjavio je šokirani Brazilac za lokalne medije rođen u Rio de Janeiru nakon Grand Prixa u Interlagosu. Sve se dogodilo u sekundi i moglo je završiti puno tragičnije.