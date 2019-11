Nakon što je iznio optužbe na račun bivšeg pomoćnika, sada je na red došao i on

Španjolski izbornik Luis Enrique u srijedu se žestoko obrušio na svog bivšeg pomoćnika Roberta Morena, koji je vodio reprezentaciju posljednjih nekoliko mjeseci nakon što se bivši trener Barcelone povukao zbog bolesti i smrti svoje kćeri.

ENRIQUE POMEO POD S ČOVJEKOM KOJI JE OLMU DAO PRILIKU U ŠPANJOLSKOJ: ‘Ja sam jedini razlog zbog kojeg više nije tu…’

LUIS ENRIQUE IMA DOBRE VIJESTI ZA DANIJA OLMA: Evo kakav je njegov status u španjolskoj reprezentaciji nakon promjene izbornika

Na konferenciji za novinare optužio ga je za nelojalnost jer je htio voditi Španjolsku na Euru nakon što je izborio plasman. Tom je prilikom rekao da mu neće više biti pomoćnik, iako je dvojac zajedno od 2008. godine. Moreno se u četvrtak pojavio na konferenciji za novinare i iznio svoju stranu priče.

Ispričao svoju stranu priče

“Jučer sam doživio napad na osobnoj razini i optužen sam za nešto što nisam. Ovo je za mene vrlo neugodan trenutak i nije ono što sam želio. Ne zaslužujem to što je rekao. Te su riječi bile dosta neprijatne. Nedostaje moja strana priče. Morao sam uskočiti i to sam napravio. Ne treba zaboraviti to on ne bi bio izbornik da ja nisam sjeo na klupu nakon njega”, poručio je Moreno.

“Nitko nije znao koliko ga neće biti, ali o svemu smo ga pitali”, kazao je i dodao kako je imao Enriqueov blagoslov da preuzme reprezentaciju.

“Imali smo sastanak i prije 12. rujna kojeg je spominjao i na kojem mi je rekao da sam napravio što sam morao (preuzeo kormilo reprezentacije), da radim dobar posao te da je ponosan na sve što sam napravio. Nitko nije znao koliko će njegova situacija potrajati”, ispričao je.

Enriqueova kći preminula je 29. kolovoza. Moreno je rekao da se opet sastao s Enriqueom 12. rujna i da mu je rekao da će se povući ako bude potrebno.

“Na moje iznenađenje rekao je da je to u redu i da više ne računa na moje usluge. Bio sam u šoku. Sljedećih deset dana nisam mogao doći sebi. Pitao sam se što sam napravio pogrešno da više ne želi da radimo zajedno. Preko medija sam doznao da razmišlja o povratku nakon pobjede nad Maltom 15. studenog. Bio sam mu odan do posljednjeg dana i trenutka kada je Savezi odlučio da se on vrati i da više neću biti član njegovog stožera. Do dana današnjeg ne znam zašto više ne želi raditi sa mnom”, ispričao je.

“Sretan sam njegovim povratkom poslu i bit ću sretan ako on i njegov stručni stožer osvoje Euro. Nastavit ću karijeru kao klupski trener. Jedva čekam da počnem trenirati i donositi vlastite odluke”, završio je.