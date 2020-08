‘MORAT ĆEMO PUNO RADITI NA TOME’: Trener Hajduka rekao što je bilo ključno u kiksu protiv Slavena

Hajduk je gol za konačnih 2:2 primio u 70. minuti nakon prekida

Nogometaši Hajduka nisu uspjeli zadržati stopostotni učinak u Prvoj HNL i nakon 3. kola, oni su na Poljudu odigrali 2-2 (0-1) protiv Slavena Belupa.

SLAVEN OSVOJIO BOD U LUDOJ UTAKMICI NA POLJUDU: Hajduk preokrenuo pa prosuo prednost, Diamantakos zabio u debiju

Na Poljudu su poveli gosti preko Krstanovića (38-11m), Hajduk je u nastavku preokrenuo golovima Diamantakosa (51) i Gyurcsa (65), da bi za konačnih 2-2 zabio Bačelić-Grgić (70) nakon kornera.

Problematični prekidi

Trener Hajduka Hari Vukas nakon susreta je progovorio o remiju koji je razočarao navijače Bijelih.

“Prekidi su zbilja naš problem i to je osim rezultata jedina zamjerka. Morat ćemo puno raditi na tim stvarima. Na nama trenerima je da to dovedemo na veći nivo. Svi mi treneri se bavimo taktikama, formacijama, ali dođe prekid i riješi se utakmica. Raduje me što su momci ostavili srce na terenu. Do zadnje sekunde su se bacali na glavu. Ovoga puta to nije bilo nagrađeno, ali nadam se da će nam se negdje vratiti”, prenosi njegove riječi Dalmatinski portal.

Diamantikos oduševio

Utakmicu protiv Slavena Hajduk je završio s 10 igrača jer je Jairo u završnici dobio drugi žuti karton.

“Koga nema bez njega se može i mora. Imamo dobar fond igrača, bilo je jako dobrih stvari u igri, a raduje me što su ostavili srce na terenu. Bili smo ekipa u Osijeku i ovdje”, rekao je Vukas pa pohvalio Diamantakosa, koji je zabio u prvom nastupu za splitski klub:

“Imamo strašan napadački potencijal, Diamantakos je igrač koji radi razliku i druge čini boljima.”

Slijedi Dinamo

Hajduk u sljedećem kolu očekuje utakmica s najvećim rivalom, zagrebačkim Dinamom, i Vukas je svjestan da se ne radi o običnoj utakmici.

“Bodovi su isti kao u svim susretima, ali utakmica protiv Dinama je uvijek nešto posebno.”