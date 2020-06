‘MOMCI U CRNOM SU BILI BOLJI OD OSIJEKA, KADA SMO MI KMEČALI NITKO NIJE REAGIRAO’: Hajdukov trener žestoko kritizirao suđenje na Rujevici

Nogometaši Hajduka na teren se vraćaju u petak, u utakmici protiv Intera iz Zaprešića

Trener hrvatskog prvoligaša Hajduka Igor Tudor održao je konferenciju zamedije uoči nastavka Prve hrvatske nogometne lige nakon pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Splitski klub će prvu utakmicu odigrati u petak protiv Intera, bez navijača na tribinama zbog epidemioloških mjera, a Tudor ne skriva da se svi u klubu vesele nastavku natjecanja.

‘Moramo opravdati ulogu favorita’

“Veselimo se utakmicama, zbog toga radimo i živimo. Uvijek je ružno iskustvo igrati bez navijača, nikad mi nije bilo ugodno. Doživio sam to četiri-pet puta, svaki put sam bio domaćin, nikada u gostima nisam igrao bez gledatelja. Smanjuje se faktor domaćinstva, ali moramo opravdati ulogu favorita i sa svojim kvalitetama riješiti utakmicu”, prenosi njegovu izjavu Dalmatinski portal.

Our Poljud is beautiful! We’re back Friday😎 going to be hard without our incredible support. pic.twitter.com/peJzqjr0dg — Hajduk Split UK (@HajdukSplitUK) June 1, 2020

Tudor je zatim progovorio tome kako će izgledati njegova momčad u nastavku natjecanja.

“Najbolji mogući. Radili smo dobro, bit će noviteta. Želimo kao što je i Jairo rekao sve utakmice do kraja pobijediti. Nadamo se da će se publika vratiti za par kola, to je važan uteg na vazi u Hajdukovim susretima. Jedva čekamo petak u 20 sati, igrači su u dobrom stanju. Motivirani su i željni, ovih pet izmjena daju priliku svima. To je odluka koju sam ja i ranije zazivao, bez obzira na koronu. To je stvar koja je poželjna i nadam se da će ostati i dalje.”, izjavio je pa otkrio da će biti nekih promjena:

[FOTO] Hajdukovci odrađuju posljednje pripreme, nastavak sezone sve je bliži • https://t.co/UspOKWX4D4 #Hajduk pic.twitter.com/y20XDtjg2s — HNK Hajduk Split (@hajduk) June 2, 2020

“Ne volim isticati pojedince, ali biti će tri-četiri nova igrača koja su se nametnuli u novom načinu. Oni su sad tu, ali uporno im govorim da se u nogometu sve mijenja u pola sata. U našoj momčadi ima jako puno igrača koji su blizu jedan drugome. Ja to volim kako bi stekli pobjednički mentalitet, da na treningu budeš najbolji. To svim novim generacijama fali, ono što smo vidjeli u Jordanovom dokumentarcu. To je bitan segment na kojem radimo svakodnevno.”

Problematično suđenje

Puno se u hrvatskom nogometu govori o spornom suđenju, a puno se prašine podiglo nakon sudačkih grešaka na štetu Osijeka u polufinalu Kupa protiv Rijeke.

“Nije izgledalo loše. Bilo je dobrog ritma. Belupo je bio dobar prvo poluvrijeme, Lokomotiva je riješila na kvalitet pojedinaca. Što se tiče Rijeke i Osijeka sjajno je bilo suđenje. Momci u crnom su bili bolji od Osijeka. To su ekipe koje imaju budžete. Mi smo tu, imamo svoj cilj. Gledamo samoga sebe. Mislim da ćemo biti dobri i ostvariti svoj cilj”, prokomentirao je te nastavio:

“Hajduk je uvijek kmečavac, a jedno vrijeme je kmečala Rijeka, pa Osijek. Kada smo mi kmečali nije nitko reagirao. Situacija je kristalno jasna. Ako pitate četiri milijuna ljudi svi će reći da se zadnjih 30 godina događa ono što se ne bi trebalo događati. Nekoliko ljudi to može promijeniti. Nadam se kao što sva društva idu naprijed, da će se i u ovom smjeru stvari poboljšati. Pozdravljam odluku o suspenziji sudaca, tko pogriješi mora za to odgovarati. U ovom slučaju su to dva mjeseca, a moglo je biti i više. Sjećate se da je u Vinkovcima Hajduk trebao osvojiti kup. Nadamo se da će stvari ići u boljem smjeru”, poručio je Tudor.