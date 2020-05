MOMČADI PRIHVATILE SMANJENJE BUDŽETA: Ovo bi trebalo pomoći ovom sportu da preživi krizu

Momčadi formule 1 prihvatile su paket mjera štednje koje bi trebale pomoći ovom sportu da preživi financijsku krizu izazvanu pandemijom bolesti Covid-19, objavio je u petak navečer britanski BBC.

