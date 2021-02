Odigrane su prve uzvratne utakmice šesnaestine finala Europske lige

Nogometaši Rangersa izborili su plasman u osminu finala Europske lige nakon što su uzvratnom susretu 16-ine finala pobijedili Antwerpen sa 5-2, potvrdivši pobjedu 4-3 iz prve utakmice.

Nakon što je u prvom susretu zabio dva gola, hrvatski reprezentativac Borna Barišića opet se upisao među strijelce. I to opet s bijele točke, pogodivši za 4-2 u 79. minuti.

Gol Vatrenog pogledajte ovdje.

🎩 The first 8 teams through to the last 16 of the #UEL 🇳🇱 Ajax

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇪🇸 Granada

🇳🇴 Molde

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

🇺🇦 Shakhtar Donetsk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🇪🇸 Villarreal — WhoScored.com (@WhoScored) February 25, 2021

Morelos je u devetoj minuti doveo Škote u vodstvo nakon velike pogreške gostujuće obrane, no Antwerpen je izjednačio u 32. minuti preko Liora Rafaelova kojeg je uposlio Jordan Lukaku.

Rangers je na otvaranju drugog dijela zabio dva brza gola za 3-1, a strijelci su bili Patterson (46) i Kent (55) na asistencije Morelosa. No Lamkel Ze je u 58. minuti vratio gostima tračak nade. Međutim, Barišić i Itten su u 79. i drugoj minuti sudačke nadoknade otklonili sve dvojbe za konačnih 5-2, točnije 9-5 u dvije utakmice.

🔊 – The 1️⃣4️⃣ goals in the EL tie between @RangersFC and Antwerp (5-2, 4-3) is a RECORD for the Europa League KO phase. #RANANT #EuropaLeague — Gracenote Live (@GracenoteLive) February 25, 2021

Kramarić i Bradarić ispali

Za razliku od Barišiće, njegovi suigrači iz reprezentacije Andrej Kramarić i Domagoj Bradarić su ispali.

Nakon što je prvi susret između Moldea i Hoffenheima završio 3-3, Norvežani su u uzvratu slavili sa 2-0 priredivši veliko iznenađenje.

Hoffenheim je sve mogao riješiti u prvoj utakmici, vodio je 3-1 i imao kazneni udarac za 4-1, no Dabbur je promašio, da bi Molde do kraja susreta uspio izjednačiti na 3-3.

U uzvratu se očekivala lagana pobjeda njemačkog sastava, no gosti su slavili sa 2-0, a oba gola zabio je Ulland Andersen (20, 90+5).

Hoffenheim je imao niz sjajnih prilika, no ponovo se ispromašivao Munas Dabbur koji je imao tri sjajne prilike. Sebastian Hoenes je u 56. minuti uveo u igru našeg Andreja Kramarića koji je u 85. minuti imao zicer, ali niti on nije uspio svladati Lindea.

Ajax je u uzvratu pobijedio Lille sa 2-1 ponovivši rezultat iz prve utakmice.

90 minuta za Vatrenog

Lille je već u petoj minuti imao sjajnu priliku, Xeka je pucao, a s gol crte je izbio Martínez. Domaćin je poveo u 15. minuti golom Davyja Klaassena na ubačaj Dušana Tadića. U 29. minuti moglo je biti 2-0, Devyne Rensch je primio sjajan pas i izašao jedan na jedan s golmanom, ali je Mike Maignan odlično reagirao. Lille je izjednačio u 78. minuti golom Yazicija iz kaznenog udarca, no Neres je u 88. minuti zabio za domaćih 2-1.

Dominik Kotarski nije branio za Ajax, dok je Domagoj Bradarić igrao cijeli susret za francuski sastav.

Nakon gostujuće pobjede 2-0, Villarreal je kod kuće porazio RB Salzburg sa 2-1.

Berisha je zabio za goste u 17. minuti, no Gerard Moreno (40, 89-11m) je s dva gola okrenuo rezultat. Za austrijski sastav je od 60. minute zaigrao Luka Sučić koji je u 77. minuti imao lijepu priliku, no pucao je desno pored gola.

Golijada Arsenala i Benfice

Arsenal je u sjajnom susretu u Pireju pobijedio Benficu sa 3-2 prošavši dalje nakon što je prvi susret završio 1-1.

“Topnici” su poveli, Benfica je potom okrenula rezultat, da bi Arsenal s dva nova gola izborio pobjedu i prolaz.

Arsenal je poveo u 21. minuti golom Aubameyanga, no izjednačio je Diogo Goncalves fantastičnim golom iz slobodnog udarca u 43. minuti.

Portugalci su u 61. minuti preokrenuli rezultat preko Rafe Silve nakon što je iskoristio katastrofalnu pogrešku Ceballosa koji je glavom vraćao loptu svom vrataru s više od 25 metara. Silva je “ukrao” loptu i mirno zabio za 2-1.

Granada bolja od Napolija

Tierney je u 67. izjednačio vrativši londonski sastav u život, da bi Aubameyang svojim drugim golom u 87. minuti donio pobjedu Arsenalu.

Napoli je pobijedio Granadu sa 2-1, ali to nije bilo dovoljno jer su Španjolci u prvom susretu slavili sa 2-0.

3 – Napoli in the last 4 meetings of the UEFA Europa League Last 32: Villarreal 2015/16 ❌

Leipzig 2017/18 ❌

Zurich 2018/19 ✅

Granada 2020/21❌ Cliff.#NapoliGranada pic.twitter.com/WW59JteKSr — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2021

Napoli je poveo već u trećoj minuti preko Zielinskog, no Angel Montoro je izjednačio u 25. minuti. Fabian Ruiz je u 59. doveo Napoli u novu prednost, no to nije bilo dovoljno za prolaz.

Ždrijeb osmine finala na rasporedu je u petak u 13 sati i u potpunosti je otvoren.

Rezultati uzvratnih susreta 16-ine finala Europske lige:

REZULTATI

Hoffenheim (Njem) – Molde (Nor) 0-2 (Andersen 20, 90+5)

(prva utakmica 3-3)

Arsenal (Eng) – Benfica (Por) 3-2 (Aubameyang 21, 87, Tierney 67 / Goncalves 43, Silva 61)

(prva utakmica 1-1)

Rangers (Ško) – Antwerpen (Bel) 5-2 (Morelos 9, Patterson 46, Kent 55, BARIŠIĆ 79-11m, Itten 90+2-11m) / Rafaelov 32, Ze 58)

(prva utakmica 4-3)

Napoli (Ita) – Granada (Špa) 2-1 (Zielinski 3, Fabian Ruiz 59 / Montoro 25)

(prva utakmica 0-2)

Šahtjor (Ukr) – Maccabi TA (Izr) 1-0 (Moraes 67-11m)

(prva utakmica 2-0)

Ajax (Niz) – Lille (Fra) 2-1 (Klaassen 15, Neres 88 / Yazici 78-11m)

(prva utakmica 2-1)

Villarreal (Špa) – Salzburg (Aut) 2-1 (Moreno 40, 89-11m / Berisha 17)

(prva utakmica 2-0)