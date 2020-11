Najbolji nogometaš Liverpoola, Mohamed Salah, pozitivan je na koronavirus. Potvrdio je to u petak poslijepodne Egipatski nogometni savez uz napomenu da nema simptome.

Salah će tako progustiti utakmicu između Egipta i Toga u kvalifikacijama za Afrički kup nacija koja je na rasporedu u subotu. Također, neće moći sudjelovati niti na susretu istih reprezentacije tri dana kasnije.

Veliki je ovo udarac i za engleskog prvaka koji se osim s Covidom-19 u svojoj momčadi bori i s brojnim ozljedama igrača. Virgil van Dijk propustiti će ostatak sezone, a u četvrtak je objavljeno da će i Joe Gomez zbog ozljede koljena propustiti značajan dio sezone.

Mohamed Salah has tested positive for coronavirus while on international duty with Egypt.

