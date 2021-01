Svi se pitaju hoće li njih dvojica moći igrati jedan pored drugog

Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić potpisao je u utorak ugovor s Milanom do kraja ove sezone.

“Ima puno razloga zašto sam potpisao za Milan. Jedan je to što je to velik klub koji ispunjava sve moje ambicije. To je klub sjajne prošlosti, svi znamo što predstavlja Milan u svijetu. To nije nešto što samo mene fascinira, već vjerujem i svakoga u svijetu,” kazao je 34-godišnji hrvatski napadač. Bit će to njegov povratak na Apenine nakon što je od 2015. do 2019. nosio dres Juventusa. A po prvi put u karijeri zaigrat će s jednim od svojh uzora, Zlatanom Ibrahimovićem.

“Ibrahimović je ‘životinja’ i ja pokušavam biti na tom nivou. Mislim da ćemo biti jedan dobar spoj svega”, poručio je.

Bivši brazilski nogometaš i stručni komentator, te nekadašnja zvijezda Milana, Napolija i Juventusa, José Altafini, osvrnuo se u razgovoru za Gazzettu dello Sport na mogućnost da Mandžukić i Ibrahimović zaigraju zajedno na travnjaku. Naime, talijanski mediji u Mandžukiću vide Ibrahimovićevu zamjenu.

“Moći će u nekim utakmicama igrati skupa, pogotovo kada se suparnici povuku. Pioli će sad imati dva sjajna skok igrača. Kada će prostor biti sužen, Milan će sada imati dvije opcije, umjesto samo Ibre”, poručio je.

Tijekom karijere Mandžukić je igrao i za Marsoniju, Zagreb, Dinamo, Wolfsburg, Bayern, Atletico Madrid, Juventus io Al-Duhail. Pritom je osvojio čak 23 trofeja uključujući Ligu prvaka s Bayernom 2013.

Za hrvatsku reprezentaciju je upisao 89 nastupa postigavši 33 gola, a najvećih uspjeh s “vatrenima” ostvario je osvojivši srebro na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.