Dvadesetogodišnji norveški napadač Erling Braut Haaland jedna je od najvećih, ako ne i najveća mlada nogometna zvijezda.

On je u ovom trenutku član njemačke Borussije Dortmund, u koju je stigao početkom ove godine iz austrijskog RB Salzburga, i neprestano ga se povezuje s novim transferom, u redove nekog još većeg kluba.

Pisalo se tako o tome da su za njegove usluge zainteresirani španjolski prvak Real Madrid, engleski Liverpool i Manchester United te talijanski Juventus.

Boateng prvi izbor

A sada je otkriveno da je on vrlo lagano mogao završiti u drugom velikanu – španjolskoj Barceloni.

Bivši direktor Barcelone Javier Bordas dao je intervju za Mundo Deportivo u kojemu je priznao da je Haaland mogao doći u katalonski klub još 2018. godine iz Moldea za manje od 10 milijuna eura, no da je njegov transfer zaustavio tadašnji predsjednik Barce Josep Maria Bartomeu, koji je nedavno napustio klub.

Umjesto njega Barcelona je dovela njemačkog napadača Kevina-Princea Boatenga koji je stigao na šestomjesečnu posudbu i pokazao se kao potpuni promašaj.

“Mogli smo da dovesti, to je istina, ali nismo to napravili jer su mi rekli da on nije igrač za Barcelonu. Razumijem da je Bartomeu ignorirao sve te savjete ostalih članova kluba, ali je napravio neke grozne odluke poput Haalanda i Boatenga. Svi znamo kako je to završilo i kakvu je priliku Barcelona propustila”, otkrio je Bordas.