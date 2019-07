MODRIMA NA MAKSIMIRU PRVI TROFEJ SEZONE: Golčina Gojaka presudila, Dinamo osvojio šesti Superkup

Prvi trofej u novoj sezoni pripao je Dinamu

Nogometaši Dinama pobijedili su Rijeku 1:0 i osvojili hrvatski Superkup, a gol odluke postigao je Amer Gojak u 41. minuti.

Majer pocrvenio u 180 sekundi

Dinamo je od 84. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Lovro Majer i to nakon svega tri minute provedene na terenu.

Dinamu je to šesti naslov pobjednika Superkupa, a zanimljivo bio je to prvi Superkup nakon 2014. kada je Rijeka na Kantridi pobijedila Dinamo sa 2-1. Razlog tome bile su ‘dvostruke krune’, u tom razdoblju Dinamo je tri puta osvojio dvostruku krunu (2018, 2016, 2015), a Rijeka jednom.

Dinamo je od prve minute diktirao tempo i stvarao pritisak, dok se Rijeka branila dvostrukim blokom i priliku tražila iz kontri. U prvih 20 minuta nije bilo ozbiljnijih prilika, a u 22. minuti ‘modri’ su bili korak do vodstva. Oršić je izveo prekid ubacivši u kazneni prostor, Lešković je bio najviši, ali je njegov udarac glavom završio u okviru gola.

Nakon pola sata igre Rijeka je imala prvu priliku, Tomečak je ubacio u kazneni prostor, ali su igrači Dinama ‘očistili’ loptu. U samoj završnici prvog dijela Dinamo je poveo golom Amera Gojaka. Nakon brzo izvedenog auta, lopta je došla do Gavranovića koji je odmah odigrao do Leovca, a on je vratio do Gojaka koji je sjajno pogodio gornji kut Slugina gola.

U nastavku utakmice Dinamo je nastavio s pritiskom i Rijeka nikako nije uspijevala složiti neku ozbiljniju akciju. U 69. minuti domaćin je imao veliku priliku za 2-0, no Hajrovićev udarac je Sluga sjajno zaustavio.

Pogrešno poništen gol

Igor Bišćan je s dvije izmjene pokušao probuditi ekipu, u igru su ušli Pavičić i Halilović, ali nije bilo promjene. Rijeka je u 74. minuti ipak zatresla mrežu, ali vlastitog gola. Međutim, Tomečakov autogol je poništen zbog Oršićevog zaleđa, no čini se kako su suci pogriješili i ‘modrima’ je poništen regularan pogodak.

U 84. minuti Dinamo je ostao s igračem manje, nakon što je Lovor Majer u svega tri minute provedene na terenu dobio dva žuta kartona. Mladi veznjak ‘modrih’ ušao je u igru u 81. minuti, a tri minute kasnije morao na je ‘hlađenje’. Prvi žuti je zaradio zbog udaranja ramenom suparnika, a drugu javnu opomenu zbog oštrog prekršaja.

Rijeka je mogla izjednačiti u 88. minuti kada se Raspopović nakon jedne duge lopte našao ispred Livakovića, ali je hrvatski reprezentativac obranio nogom. Bila je to najbolja prilika gostiju na utakmici.

Prva HNL počinje u petak, 19. srpnja utakmicama Osijek – Slaven Belupo, te Dionamo – Lokomotiva.

Stadion Maksimir; 20 sati; Superkup Hrvatske

DINAMO – RIJEKA 1:0

41′ Gojak

Sastavi:

DINAMO: Livaković – Stojanović, Lešković, Perić, Leovac – Ademi – Hajrović, Gojak, Kadzior, Oršić – Gavranović

RIJEKA: Sluga – Escoval, Župarić, Punčec – Raspopović, Capan, Lepinjica, Tomečak – Kvržić, Gorgon – Čolak

90’+4′ Završena je utakmica, Dinamo je pobijedio 1:0 i osvojio Superkup!

88′ Velika prilika za Rijeku, ali ništa od izjednačenja. Livaković fantastično brani Raspopoviću.

84′ CRVENI KARTON Kakva utakmica Lovre Majera, ušao je u igru i u tri minute na terenu zaradio dva žuta kartona. Drugi žuti dobio je zbog faula na Pavičiću.

82′ Lovro Majer je ušao u igru i minutu kasnije dobio žuti karton zbog prekršaja nad Kvržićem.

73′ Dinamu je poništen i drugi pogodak. Sada je Tomečak pospremio loptu u vlastitu mrežu, ali sudac Mario Zebec je poništio pogodak zbog zaleđa. Ponovljena snimka je pokazala kako igrač Dinama nije bio u nedozvoljenoj poziciji.

69′ Velika prilika za Dinamo, Hajrović je bio sam u izvrsnoj situaciji i uputio udarac, ali Sluga brani.

65′ Promjena u Dinamu – igru je napustio Gavranović, a u vrhu napada ga je zamijenio Petković.

56′ Dinamo je sad postigao još jedan pogodak, Gavranović je bio strijelac, ali ništa od 2:0 – gol je poništen zbog prekršaja.

49′ Dinamo prijeti, pucao je Oršić, ali njegov udarac nije opasan.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Završeno je prvo poluvijeme nakon kojega Dinamo ima minimalno vodstvo.

41′ GOL Dinamo vodi, a prekrasan gol zabio je Gojak koji se izvrsno izborio za udarac u kaznenom prostoru gostiju i neobranjivo pogodio.

38′ Približavamo se kraju prvog poluvremena u kojem nije bilo mnogo zanimljivosti. Dinamo je bio bliže golu, ali osim vratnice u 22. minuti, Modri nisu imali izglednu šansu.

31′ Pucao je Hajrović iz veće udaljenosti, ali nije to bilo opasno.

25′ Žuti karton dobio je i napadač Dinama Mario Gavranović.

22′ Dinamo je sada bio blizu, Lešković je pogodio vratnicu!

17′ Riječki stoper Punčec dobio je žuti karton zbog prekršaja.

15′ Osim tri kornera na početku, Dinamo nije opasnije ugrozio gol Rijeke.

8′ Kadzior je pokušao, ali obrana gostiju je blokirala.

3′ Dinamo je u prve tri minute imao već tri kornera.

2′ Sada je Rijeka krenula u brzu kontru, ali Dinamova obrana uspjela je otkloniti opasnost.

1′ Počela je utakmica.

19.55 Utakmica počinje za pet minuta.

19.20 Objavljeni su sastavi. Za Dinamo će igrati Livaković, Stojanović, Lešković, Perić, Leovac, Ademi – Hajrović, Gojak, Kadzior, Oršić i Gavranović, a sastav Rijeke je: Sluga – Escoval, Župarić, Punčec – Raspopović, Capan, Lepinjica, Tomečak – Kvržić, Gorgon – Čolak.

19.10 Superkup počinje za manje od sat vremena i Maksimir se polagano puni.

Dugo ove utakmice nije bilo u igračkom kalendaru HNS-a. Posljednji put još tamo 2014. godine, kad je Superkup osvojila Rijeka pobjedom nad Dinamom 2:1. U posljednje četiri sezone utakmica nije igrana jer su ova dva kluba osvajala dvostruku krunu. Dinamo 2018., 2016. i 2015., a Rijeka 2017. godine.

Dinamo i Rijeka otvaraju novu sezonu

Znači, vratila se tradicija u istom ruhu. Opet Dinamo i Rijeka otvaraju novu sezonu. “Prvak Hrvatske na pobjednika hrvatskog Kupa. Bit će to jedna prava utakmica, spremni smo za nju”, kazat će Bjeličin adut Nikola Moro (21) kojeg smo uhvatili u četvrtak na medyja dayju ispod južne tribine stadiona u Maksimiru, kad su se igrači hrvatskog prvaka podružili s novinarima i popričali s njima o Superkupu, novoj sezoni, ostalim aktualnostima. Zajedno s Ivanom Šunjićem, Solinjanin se u ponedjeljak priključio momčadi nakon nastupa na U-21 Euru.

“Prva utakmica, za nas sigurno važna. S obzirom da se Superkup nije igrao već nekoliko godina. Želimo ga uzeti, želimo ga osvojiti kako bi pobjednički, trofejno zakoračili u novu sezonu, ljeto puno izazova”, kazao nam je Nikola Moro koji je prošle sezone, svojom odličnom partijom baš protiv Rijeke, izborio nastup u prvih 11 protiv Benfice u Lisabonu, u uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige. Moro je u pravom času bljesnuo, zabio je i asistirao, bio je igrač utakmice 10. ožujka ove godine u Zagrebu u 3:1 pobjedi…

Bjelica protiv Rijeke bez nekoliko ključnih igrača

Dinamov strateg Nenad Bjelica protiv Rijeke neće računati na nekoliko ključnih igrača. Sjajni Španjolac Dani Olmo još je na odmoru nakon trijumfalnog pohoda na Euru za igrače do 21 godine, momčadi će se priključiti 17. ili 18. srpnja, a u pogon još neće niti Šunjić i Moro. Rijeku će zbog ozljeda preskočiti Dilaver, Ademi i Moharrami, a sve je izglednije kako neće biti ni Theophilea.

Što se tiče sastava, na golu će biti reprezentativna jedinica Dominik Livaković ispred kojeg bi trebala zaigrati četvorka Stojanović, Lešković, Perić i Leovac. Slovenac Petar Stojanović dobio je prednost ispred Portugalca Ive Pinta koji bi trebao za plave nastupiti na otvaranju HNL-a protiv Lokomotive 19. srpnja, ali i prvoj europskoj utakmici koju ovaj 23-godišnji pouzdani branič mora preskočiti zbog crvenog kartona u Lisabonu protiv Benfice.

‘Gledao sam dečke, mislim da su spremni i da nema straha’

“Gledao sam dečke, pratio sam sve i mislim da su spremni i da nema straha. Mogu momci osvojiti Superkup, imaju kvalitetu, vjerujemo u njih i u čitavu momčad. Sve koji će biti u kadru. Ipak smo ove sezone zreliji nego prošle sezone u kojoj smo stekli puno iskustva i mi mladi igrači. Svi smo ostali na okupu, otišao je samo Amir Rrahmani. Svi znamo naše zadatke, svi znamo što nam je činiti i što trener od nas očekuje. Ciljevi su jasni i u ovoj utakmici protiv Rijeke, kao i u nadolazećim, tijekom svih 90. minuta. Superkup se igra samo na jednu utakmicu, nema uzvrata, idemo sad tih 90. minuta odradit najbolje što znamo”, govori nam Nikola Moro koji se, prema nedavnim pisanjima talijanske “La Gazzetta dello Sport”, našao na radaru Zvonimira Bobana i Milana.

Na Bobanovom radaru u Milanu

Novi šef sportskih operacija u milanskom klubu, zajedno s Paolom Maldinijem čini jaku osovinu koja će pokušati vratiti Milan na stare staze slave pobjeda, a za takvo što trebaju im pojačanja, odnosno jači vezni red s kvalitetnim i mladim igračima za budućnost. Moro je kod Bobana okarakteriziran kao “sigurna oklada”, a to je ono što zanima ljude koji vode klub. Prema Transfermarktu, cijena mu je 2,5 milijuna eura.

Prije četiri godine na U-17 Euru u Čileu službena FIFA je u svojem pisanju na web siteu Nikolu usporedila s Lukom Modrićem. Ima rođeni Splićanin nešto Bobanovski u sebi. Maštovit je u igri i izuzetno kreativan. Većinom igra ispred obrane, kao osigurač i sigurna spona između zadnjeg i veznog reda, ali sposoban je kvalitetno igrati i na sredini terena, ima dobru tehniku i fizikalije, može odigrati i kao šestica, nakon teške ozljede ligamenata desnog koljena, zbog čega je pauzirao šest mjeseci. Po povratku nakon sedam mjeseci pokazao je da je u dobrom stanju i to je ono što veseli. Jer, zdravi i spremni Moro neophodan je kotačić i dio u Bjeličinom mozaiku ambicija…

‘Neću zaigrati protiv Rijeke, imam deset dana da se pripremim za novu sezonu’

“Osjećam se super, dobro sam. Neću zaigrati protiv Rijeke, imam deset dana da se pripremim za novu sezonu kroz neke pripremne treninge koje ja i Šunja nismo odradili, a koje su oni odradili u Sloveniji. Želim se što bolje spremiti kako bi zaigrao što bolji nogomet. Bit će ovo uzbudljivo ljeto, ljeto puno izazova. Spremni smo za njih”, završio je Nikola Moro.