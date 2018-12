Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije fantastičnu godinu zaokružio je još jednim priznanjem.

Luka Modrić osvojio je Zlatnu loptu za 2018. godinu te je na taj način ispisao nogometnu povijest hrvatskog i svjetskog nogometa.

LUKA MODRIĆ UPRAVO OSVOJIO ZLATNU LOPTU: Hrvatski čarobnjak ponio najprestižniju individualnu nagradu i ušao u nogometnu povijest

“Ovo je jedinstven osjeća. Sretan sam ponosan i počašćen. Definitivno se teško izraziti u ovim trenucima, ali prije svega se želim svima zahvaliti koji su me doveli do ovog da sam dobio Zlatnu loptu. Želim se zahvaliti svima u Realu i izbornik i suigračima iz reprezentacije. Svima koji su glasali za mene, obitelji, djeci. Oni me upotpunjuju. Kao dijete sam sanjao da osvajam trofeje, ali ovo je više od dječačkog sna i velika je čast biti dobitnik Zlatne lopte”, kazao je Modrić.

Kraj dominacije

Deset godina trajala je dominacija Messija i Ronalda, a Luka Modrić ju je zaustavio

“Nevjerojatan je osjećaj ne samo zbog te dvojice sjajnih nogometaša nego i zbog svih sjajnih igrača i velikih talenata koji su bili u konkurenciji. To znači da sam napravio sjajan posao na terenu i da je ova 2018. godina iz snova za mene”, kazao je i nastavio.

“Veliko je zadovoljstvo biti ovdje sa svim ovim igračima. Još uvijek se ne mogu naviknuti na ovo i shvatiti da sam ušao u ovakvo društvo. Tijekom karijere sam shvatio da je mukotrpan rad i vjera u sebe u teškim trenucima ključna da iskažeš svoj talent. Najbolje stvari nikada ne dolaze lagano. Ništa nije došlo lagano, ali morate biti svjesni kako će prilika uvijek doći i tada je trebate iskoristiti”, poručio je Modrić.