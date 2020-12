Kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću (35) aktualni ugovor s Real Madridom istječe na kraju ove sezone.

“Hrvatski maestro” ove sezone igra u sjajnoj formi i jedan je od najboljih igrača Kraljevskog kluba pa su navijači i španjolski mediji žestoko zagovarali da Real s njim produži ugovor.

“Puno sam puta rekao da se jako dobro osjećam u Real Madridu i volio bih ovdje završiti svoju karijeru, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Uvijek dajem isti odgovor. Bit ću ovdje dok god budem osjećao da mogu pomoći timu. Naravno da želim ostati ovdje, ali to ovisi o mnogim stvarima”, rekao je Modrić nedavno, a u nedjelju je Marca objavila da je Real odlučio ispuniti njegovu želju.

Poznati madridski list piše da je Modrić postigao “načelni” dogovor s Realom i da će uskoro potpisati ugovor koji će ga zadržati na Santiago Bernabeuu do 30. lipnja 2022. godine.

“Modrićevi nastupi posljednjih mjeseci, plus vodstvo i iskustvo koje donosi u momčad, uvjerili su klub da ga zadrži još neko vrijeme”, piše Marca.

Marca također javlja da je Modrić već ranije pristao na manju plaću po novom ugovoru te da u novoj sezoni neće biti toliko dobro plaćen kao sada.

There are ‘positive feelings’ about the contract extension of Luka Modric with Real Madrid, yes. The club is planning with the Croatian as part of the team.

But the new agreement has not been signed yet. ⚪️🇭🇷 #RealMadrid

+ Sergio Ramos contract issue, still pending.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2020