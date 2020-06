MODRIĆU STIGLE LOŠE VIJESTI: Hrvat zaradio suspenziju, Zidane neće moći računati na njega na teškom gostovanju

U 31. kolu španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je u srijedu na svom pomoćnom terenu svladao Mallorcu s 2-0 i tako je nastavljena “mrtva utrka” s Barcelonom u borbi za naslov prvaka.

VELIČANSTVENI MODRIĆ ODUŠEVIO ŠPANJOLSKU: Školovao je Budimira i društvo u Madridu: ‘Radio je što je htio, kreator je igre Reala’

Real je poveo u 19. minuti nakon lukave asistencije Luke Modrića, koji je odlično uposlio Brazilca Viníciusa Júniora. Strijelac za konačnih 2-0 bio je stoper Sergio Ramos u 56. minuti iz slobodnog udarca.

‼️🚨 Modric & Mendy will not play against Espanyol on Sunday. They both received a yellow card in the match against Mallorca (fifth). pic.twitter.com/5gzzr8C5Te

