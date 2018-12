MODRIĆU I MAMIĆU PRAVDU DIJELI SUCAD S KOJIM SE RAKITIĆ SKORO POTUKAO: ‘To što mi je napravio nije normalno’

MLS-ov sudac nije se proslavio tijekom Clasica u Miamiju.

Svi koji me poznaju znaju da me je teško izbaciti iz takta, ali on je uspio. Jako me uvrijedio i to u tri navrata. Obično imam puno poštovanje prema sucima, ali kada isto ne pokažu prema meni onda mi se to ne sviđa, zavapio je hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić poslije prijateljske utakmice s Real Madridom u Miamiju 2017.

VATRENI POTPUNO IZGUBIO KONTROLU! Rakitić se skoro potukao sa sucem: ‘To što mi je napravio nije normalno’

Već sudio Mamići

Ime djelitelja pravde na kojeg se odnosila njegova izjava glasi Jair Marrufo. Upravo je on izabran za glavnog suca finala Svjetskog klupskog prvenstva između Real Madrida i Al Aina, koji je na rasporedu u subotu u 17:30 sati.

FIFA Club World Cup 2018 – Match officials appointed for FINAL game between @alainfcae_en 🇦🇪vs. @realmadriden🇪🇸(22 December in Abu Dhabi) Ref: Jair MARRUFO 🇺🇸

Asst Ref 1: Frank ANDERSON🇺🇸

Asst Ref 2: Corey ROCKWELL 🇺🇸

VAR: Danny MAKKELIE 🇳🇱 pic.twitter.com/mQGYKvVvgm — FIFA Media (@fifamedia) December 21, 2018

Ovaj Amerikanac već je jednom sudio momčadi Zorana Mamića na ovom natjecanju. Bilo je to u četvrtfinalu protiv Esperance.