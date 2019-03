MODRIĆEVE RIJEČI SNAŽNO ODJEKNULE MADRIDOM: Dan nakon obraćanja medijima svi se pitaju samo jedno

Pred Realom je uzvratna utakmica s Ajaxom, a Modrić je govorio o najvećem problemu momčadi

Neki su trebali napraviti iskorak, ne zabijati 50 golova, no barem postizati ono što nam nedostaje. Dvojica ili trojica igrača bi trebala zabijati po 15 do 20 golova ili barem po 10. To nam fali. Zbog toga smatram da nam je to najveći problem ove sezone. Primjerice, u kupu protiv Barcelone smo stvarali puno prilika za gol, nismo zabili pa nas je tako kvalitetan protivnik znao kazniti, poručio je Luka Modrić uoči utakmice s Ajaxom.

Hrvatski veznjak na taj se način osvrnuo na slabiju efikasnost momčadi od odlaska Cristiana Ronalda. Portugalac je od od 2009. do 2018. zabio 450 golova za Real Madrid. Nakon njegovog odlaska bijeli su nastavili igrati u formaciji 4-3-3 s Karimom Benzemom, Garethom Baleom i Marcom Asensiom u vrhu.

Svi slušaju

Riječi Luke Modrića dosta su snažno odjekunule Madridom i Španjolskom. Mundo Deportivo se zapitao na koga su se one odnosile.

“Kada on priča svi slučaju. Hrvat je osvojio srca svih povezanih s Realom, kako svojim nastupima na travnjaku tako i izvan njega. Uvijek je iskren i direktan. Na presici uoči Ajaxa nije pregrizao jezik i jasno je rekao koji je glavni problem momčadi”, piše Mundo.

Potom pokušavaju dati odgovor na pitanje koga je Modrić točno prozvao te nižu statističke podatke. Prema njima Madrid je dao 13 golova manje nego u istom periodu lani. Među one koji su poboljšali učinak su Benzema i Ramos. Francuz je do sada dao 20 golova, dok je u isotm periodu lani bio na mizernih sedam. Ramos je pak na brojci od 11 golova, sedam više nego ranije.

Vezni red podbacio

Gareth Bale ih je pak dao tri više (13-10), međutim on ne igra redovito. Među one koji su podbacili je Asensio. Zabio je tek pet pogodaka, za razliku od prošle godine kad ih je dao tri više. Mariano se pak samo dva puta upisao u strijelce, dok ih je Borja Mayoral, čije je mjesto zauzeo u momadi, lani u ovo vrijem dao pet.

Što se tiče veznog reda, Modrić je dao jedan gol više nego lani, te su on i Llorente na učinku od dva pogotka. Kroos, Lucas i Isco su najviše podbacili. U prošloj sezoni ukupno je trojac postigao 18 pogodaka, dok je ove godine njihov učinak prepolovljen.